Buforn-Bono, sociedad ilimitada

27 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Isabela Rodrigues, Adriana Mallo (2), Zhukova (3), Caro Bono (7), Alicia Campo, Iria Benaches, Julia Pestana (3), Isis Moreno, Adriana Rial, Paulina Buforn (9), Carmen Prelchi (2), Lucía Laguna (1). 24 ATICGO ELCHE: Nicole Morales (1), Jimena Laguna (3), Paula Agulló (3), Lisa Oppedal, Patricia Méndez, Clara Gasco, Zaira Benítez (4), Udane Bernabe (1), Vanessa Rubio (4), Lidia Bomaba, Rosa Leal (1), Carmen Figueiredo (4), Noelia Solla (3). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-3, 3-6, 5-7, 9-9, 12-11, 14-14, descanso, 17-15, 18-16, 20-17, 21-18, 24-20, 27-24.

Victoria de enorme peso del Conservas Orbe Zendal Porriño. Por la entidad del rival y por la solidez demostrada durante un partido en el que solo en pequeños tramos del choque concedieron alguna facilidad a un rival que no encontró grietas en el cuadro de Isma Martínez.

Un partido que vuelve a poner de manifiesto el papel decisivo de la pareja formada por Caro Bono y Paulina Buforn. Dieciséis goles entre ambas (siete de siete la ibicenza en los lanzamientos de siete metros) aunque esta vez el papel determinante fue para la argentina que siempre apareció en los momentos más importantes del partido ya fuese en un campo o en otro; ya fuese finalizando o encontrando a compañeras con pases imposibles como sucedió con alguna de las pivotes.

Al Porriño solo le costó poner en marcha el motor (la defensa ilicitana en los primeros minutos generó más dolores de cabeza de lo previsto) y puede lamentar ese tramo final del primer tiempo cuando dejaron ir tres goles de ventaja para marcharse al descanso con empate (14-14). Pero a la vuelta Isma Martínez castigó a la defensa del Elche, Paulina Buforn y no Bono no perdonaron y en su portería Isabella volvió a tener un papel decisivo. En esos primeros minutos del segundo tiempo abrieron un agujero de cuatro goles que supieron manejar de forma experta. No abrieron la puerta a la reacción de un Elche que terminó desquiciado ante el estupendo Porriño que suma su tercera victoria consecutiva y se ancla a la zona alta.