El Alondras sigue encallado

0 Alondras: Brais, Diego, Luismi, Kopa (Adrián Cruz, minuto 82), Yelco, Abel, Rocha (Ube, minuto 76), Aitor Aspas, Guime (Martín Rafael, minuto 66), Lucas y Barreiro (Manufre, minuto 82). 2 Compostela: Álex Cobo, Mateo, Damián, Armental (Aarón, minuto 89), Maceira (Carlos López, minuto 70), Parapar (Cañizares, minuto 70), Samu (Trasi, minuto 89), Quico, Diego Rodríguez, Diego Uzal y Goris (Valin, minuto 57). Goles: 0-1 minuto 6, Samu. 0-2 minuto 43, Maceira.

Nueva derrota del Alondras ante el líder de la categoría, en otro partido flojo por parte de los cangueses. El Compostela se llevó los tres puntos de Cangas, sin tampoco demostrar mucha superioridad sobre su rival. Los cangueses dieron demasiadas facilidades en los goles encajados.

No habría que esperar mucho para ver el primer tanto de la tarde. Una jugada por banda derecha sin apenas oposición defensiva, la culminaba Samu al borde del área pequeña. El Compostela se mostraba mejor posicionado en el terreno de juego, ante un Alondras que no tenía muy claro por qué tipo de juego apostar. Pudo hacer el segundo Maceira tras un saque de esquina, pero si remate se estrellaba en el palo. Al borde del descanso, ampliaba su ventaja el cuadro santiagués, en otra prueba de fragilidad defensiva del conjunto local. Maceira se plantaba en el área y batia tras un primer error en el golpeo a Brais. Mejoró ligeramente el juego alondrista en la segunda mitad, sobretodo la última media hora. Tuvo su momento para meterse en el partido con una clarísima ocasión de Luismi, que fallaba en el golpeo solo ante Álex Cobo. Prueba del poco peligro que mostró el Alondras, fue que su primer disparo a puerta sería en el minuto 62 de partido. Dominio cangués en los últimos compases, con un Compostela que solo apostaba por las contras. Ese ligero dominio no quedó reflejado en ocasiones de gol. De ahí hasta el pitido final, poca historia sin que el marcador se moviera. Quinta jornada sin conocer la victoria para los hombres de Rafa Villaverde, que ha sumado un punto de los últimos quince.