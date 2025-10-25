El Valinox Novás visita lanzado al complicado Luceros

En el Carballal se enfrentan dos equipos que están en momentos diferentes. El conjunto local, el Carballal, está en una clara línea ascendente de juego, y parece que no sufre la enorme renovación de la plantilla. Mientras, el Porriño lleva toda la temporada con muchas bajas, que le está condicionando en los tramos finales, ya que, a una plantilla corta, le suman ausencias en todos los partidos de tres o más jugadores. Fran González no podrá contar con Xoel y Nando, que son bajas. Por su parte, el conjunto visitante ha vuelto a tener una semana complicada por las ausencias. Dani Benaches tendrá las bajas de Martín, Coubas, Xacob y Costa.

El Reconquista de Vigo, todavía dolido por la derrota de la semana pasada ante el Ciudad de Tacoronte, recibe en As Travesas al también canario Gáldar Gran Canaria. El conjunto vigués necesita recuperar la confianza en ataque, donde están fallando en la finalización.

El líder del grupo, Valinox Novás, jugará mañana domingo en O Gatañal frente al Automanía Luceros, un equipo situado en la zona medio-alta de tabla con cuatro victorias. Viajan a Cangas sin bajas.

En el Polvorín, el Saeplast Cañiza recibe a un rival directo, el Ciudad de Tacoronte, que le antecede en la tabla. El Cañiza, a pesar de su lucha y trabajo en la cancha, no ha logrado todavía puntuar.

Partidos: Granitos Ibéricos Carballal-Porriño (20:15 hoy), Reconquista Vigo-Galdar (20:00 hoy), Saeplast Cañoiza-Tacoronte (18:00 hoy), Luceros-Valinox Novás (13:00 mañana).