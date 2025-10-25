Porriño y Sar Rodavigo protagonizan un nuevo derbi

La quinta jornada del grupo A de División de Honor Plata Femenina ofrece un derbi gallego en el Municipal do Porriño, en el que se enfrentarán el equipo local y la SAR. Además, el Cañiza viaja a Canarias y el Meaño tiene una complicada salida a Madrid.

Tanto BM Porriño como SAR Rodavigo afrontan el choque de esta tarde con necesidad de puntuar tras una derrota. En el caso de las porriñesas, perdieron el pasado fin de semana en Cañiza y en un mal partido en el que no compitieron bien, mientras que la SAR cayó derrotada en la Bombonera ante el Valladolid, en un partido irregular, en el que los errores en ataque fueron decisivos. Además, durante la semana, dimitió el entrenador Manuel Fernández y vuelve a ponerse al frente del proyecto Vero Posada.

El Porriño, que tendrá importantes bajas (Marta, Aroa y Andrea), buscará recuperar la intensidad defensiva perdida en el último choque, para poder correr. Por su parte, la SAR no podrá contar con Ángela Vilaboa.

El Helvetia Saeplast Cañiza, que sigue con pleno de victorias, afronta el primer desplazamiento a las Canariaspara enfrentarse al Perdoma, colista del grupo.

Por su parte, el Inelsa Solar Asmubal Meaño tiene una complicada salida, ya que viaja a Madrid para enfrentarse al actual líder, el Getasur, que sólo conoce la victoria en este inicio liguero como el Cañiza, pero cuenta con mejor diferencia de goles.

Partidos: Rubensa Indupor Porriño-Sar Rodavigo (20:30 hoy), Getasur-Inelsa Solar Asmubal Meaño (19:30 hoy), Perdoma-Helvetia Saeplast Cañiza (12:30 mañana).