El Porriño quiere engancharse al tren de la ilusión

Tratan los equipos de encontrar su espacio en la Liga, de ir asentándose en una temporada que aún está en su primer tramo y en el que apenas existen distancias entre los principales favoritos. Esta jornada además del duelo entre Costa de Sol y Mecalia (segundo y tercero) hay en Porriño otro partido lleno de alicientes entre dos equipos que tienen razones sobradas para creer que pueden estar con los mejores. Recibe el Conservas Orbe Zendal al Elche en un partido importante para las de Isma Martínez que se ven en la posibilidad de sumar un triunfo ilusionante frente a un rival directo y anclarse a esa zona alta de la competición.

En pleno proceso de transición tras un verano en el que ha cambiado la cara a la plantilla, el Porriño va ajustando cosas. Suma dos triunfos consecutivos mientras las nuevas jugadoras cada día muestran una mayor conexión con el estilo de Isma Martínez. En una Liga donde las defensas se están imponiendo en buena parte de los partidos, el cuadro porriñés está en condiciones de dar esa batalla para engancharse a ese tren ilusionante al que pertenece desde hace varios años y de la que no tiene pensado descolgarse. Hoy es un buen día para demostrarlo.

HORA: 18:15 (hoy).

PISTA: Porriño.