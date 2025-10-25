Pelea por el liderato en Dumbría

Duelo por el liderato en un apasionante derbi en Dumbría donde el Club Vigo tratará de prolongar su gran comienzo de temporada. Tres partidos jugados y otras tantas victorias para los de Taboada que se ven amenazados esta tarde por el segundo clasificado, un Dumbría al que se le ha escapado un partido.

Los de Diego Taboada llegan a este partidos después de conseguir una gran victoria contra uno de los equipos que quieren volver a la máxima categoría, el Emeve. Los de Dumbria llegan después de conseguir una importante victoria ante el Gupane Guia de Canarias, conjunto fuerte que , aunque recién ascendido, supo reforzarse muy bien con jugadores llegados de la máxima categoría.

Destacar por el conjunto local a sus jugadores veteranos, llevan muchas temporadas defendiendo los colores de su club, Nestor González, De Assis o Garea. A estos se suman nuevos jugadores como Boyanov y Rengifo que forman un sexteto muy duro y que en la segunda jornada fueron capaces de vencer, por un claro 3-0 , al equipo que todos dan como el favorito a encabezar la clasificación y volver a la máxima categoría , como es el Textil Santanderina.

De los vigueses debemos destacar el buen momento que están atravesando todos los jugadores de su plantilla y Jakub Kocvara, después de superado un leve proceso gripal, tratará de demostrar que sigue siendo el jugador franquicia. Toda la plantilla está a disposición de Diego Taboada.

HORA: 18:30 (hoy).

PISTA: Dumbría.