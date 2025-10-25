La Liga de Otoño Gestilar vuelve con todo por decidir

La bahía de Baiona acogehoy la segunda jornada de la Liga de Otoño Gestilar J80, una de las competiciones de monotipos más destacadas del calendario náutico gallego, organizada por el Monte Real Club de Yates.

El Okofen de Javier de la Gándara parte como líder provisional tras firmar un sólido arranque en la primera jornada con un segundo y un primer puesto que lo elevaron a lo más alto de la tabla con 3 puntos. A tan solo dos puntos le sigue el Solventis Ribadeo de Malalo Bermúdez de Castro; y en tercera posición aparece el Gaifar IV de Yago Osuna.

Con apenas dos pruebas disputadas y la flota en un pañuelo, esta segunda jornada se presenta como una oportunidad clave para afianzar posiciones antes de llegar al ecuador de la competición. La intención del comité de regata es poner en juego las tres pruebas previstas en el programa.