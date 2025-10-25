Un gol de Mayoral le basta al Getafe para asaltar San Mamés

Un gol de Borja Mayoral en el tramo final del partido, en el minuto 75, premió el buen trabajo defensivo del Getafe en San Mamés, una labor colectiva azulona que maniató a un Athletic muy alejado del incisivo y goleador del pasado miércoles ante el Qarabag en Liga de Campeones.

El partido fue soporífero pero lo cierto es que durante todo el tiempo se jugó a lo que quiso el conjunto azulón, que además tuvo la suerte de marcar sin generar apenas ocasiones. Menos mereció aún el Athletic, incapaz durante casi todo el encuentro de deshacerse de la presión tras pérdida rival. Aún así, tuvo dos ocasiones. Una de Oihan Sancet en el descuento de la primera mitad, que solventó David Soria; y otra de Gorka Guruzeta al inicio del segundo tiempo, que remató desviado.

Con esta victoria el Getafe se aúpa al borde la zona europea de tabla, en la queda, aunque igualado a puntos (14), noveno y justo por detrás del Athletic.

Ernesto Valverde trató de refrescar el equipo con cuatro cambios respecto al once del miércoles ante el Qarabag en Liga de Campeones y regresaron de inicio Vivián, Galarreta y Berenguer, este por el lesionado Iñaki Williams. La cuarta novedad era Lekue, que también se lesionó a la media hora de partido, como le ocurrió al capitán hace tres días. José Bordalás, por su parte, echó mano de Coba para suplir a Sancris, expulsado ante el Madrid, y también de Mayoral pata ocupar la punta de ataque.

Comenzó mejor el Getafe, que se adueñó del juego, disputó casi toda la primera parte en campo del Athletic y tuvo los acercamientos más peligrosos a la meta rival hasta que Soria tuvo que repeler un segundo intento seguido de Sancet en la que fue, en el minuto 48, el último del descuento, la única ocasión antes del descanso.

Jesús Areso pelea un balón con Coba da Costa. / Luis Tejido / EFE

En el arranque Diego Rico disparó desviado un balón suelto a la frontal y Berenguer peinó hacia su portería un centro desde la izquierda que no sorprendió al atento Simón. En el tramo final del primer tiempo, y antes de la ocasión de Sancet, Laporte logró despejar a córner un centro de Kiko Femenía que hubiese tenido muchas opciones de éxito y un barullo en el área local, con fuera de juego de Mayoral, mantuvo unos segundos en el desasosiego a la afición bilbaína.

El Athletic tuvo la segunda a vuelta de vestuarios, pero a Guruzeta se le marchó desviado un remate a la media vuelta en el punto de penalti. Un tímido cabezazo del propio Guru pareció avanzar una mejoría del Athletic que no se dio y que llevó a Valverde a realizar tres cambios a la vez.

Un balón a la espalda de la defensa local en el que Simón se adelantó a Mayoral y un centro-chut de Liso al que también respondió Simón devolvieron el choque a los mejores momentos azulones. Navarro realizó una buena jugada sin encontrar rematador y el partido regresó a campo del Athletic con demasiado protagonismo con balón de Simón, muy atento en todas las jugadas pero quizás un tanto blando en el despeje en la jugada del 0-1. Un tanto de Mayoral recogiendo el rechace de Simón a un cabezazo de Liso.

Aún marcó un segundo tanto el 'Geta', de cabeza Mario Martín, pero tras claro fuera de juego de Mayoral, quien centró, que fue sancionado. Un par de intentos infructuosos de Areso y Nico y una colada por la línea de fondo de Arambarri fueron los últimos detalles futbolísticos a destacar entre el tremendo enfado de la grada de San Mamés con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera.

Ficha técnica

0 - Athletic: Unai Simón; Lekue (Areso, m.31), Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta (Vesga, m.59), Jauregizar; Berenguer (Robert Navarro, m.59), Sancet (Izeta, m.76), Nico Williams; y Guruzeta (Maroan, m.59).

1 - Getafe: Soria; Kiko Femenía (Javi Muñoz, m.85), Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené, Diego Rico; Milla, Arambarri; Liso, Coba (Mario Martín, m.68) y Mayoral (m.94), Mario Martín (m.95) .

Gol: 0-1, m.75: Borja Mayoral.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Expulsó a Lekue en el añadido del partido, estando ya en el banquillo. Además mostró tarjeta amarilla al local Guruzeta (m.32), y a los visitantes Domingos Duarte (m.88), Diego Rico (m.94).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 47.749 espectadores. Dato oficial. Entre ellos unos 500 seguidores azulones. Los jugadores del Athletic portaron brazaletes negros en honor de Jose Mari Argoitia, jugador legendario de los años 60 fallecido ayer, viernes. Antes de comenzar el partido fueron homenajeados por el club bilbaíno los socios con 75 y 50 años de antigüedad.