El Coruxo busca la primera en O Vao

El Coruxo afronta la octava jornada de Liga en busca del ansiado triunfo en O Vao que tanto se resiste. Recibe la visita de la UD Ourense, que viene crecido tras la victoria del pasado fin de semana, y que le permitió abandonar los puestos de descenso.

No cabe duda que será un partido de muchos nervios ya que los dos equipos necesitan la victoria. Los tres puntos le permitirían al Coruxo abrir una pequeña brecha sobre los puestos de abajo, aunque ya se ha visto que en este grupo los altibajos son una constante y la igualdad lo condiciona todo.

La semana de trabajo de los jugadores entrenados por Javi Pereira ha sido tranquila tras la importante victoria del pasado domingo ante la Sarriana. Poco a poco los jugadores que estaban ocupando la enfermería se están uniendo a grupo y es posible que el técnico pueda contar con ellos en poco tiempo. El regreso más esperado es el de Guille Pinin, que le puede dar al técnico opciones nuevas en la zona de creación, pudiendo recolocar a algún jugador. No obstante, hay que tener en cuenta de que el jugador viene de pasar por el quirófano y que todavía necesita minutos de partido para coger ritmo de competición, algo que sus compañeros ya tiene y el no, y eso es una diferencia importante.

Javi Pereira, entrenador del conjunto vigués, indicaba que no va a “ser un partido fácil, ya que la UD Ourense tiene jugadores de mucha calidad, que ya lo demostraron la temporada pasada quedando campeones y logrando el ascenso directo”. El entrenador de O Vao destacó la importancia de lograr una victoria ante el cuadro ourensano, ya que “sería la primera en nuestro campo, ante nuestra afición, y eso es muy importante, puesto que en O Vao debemos hacernos fuertes y no dejar que se escapen más puntos en lo que resta de competición”.

HORA: 16:30 (hoy).

CAMPO: O Vao.