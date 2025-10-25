fútbol sala
Clau regresa a una convocatoria del Bembrive
REDACCIÓN
El Bembrive FS juega este sábado (19:00 horas) en el polideportivo de Bertamiráns, en Ames (A Coruña) contra el FC Meigas, en un duelo con novedad para el técnico Gael Madarnas, que ha incluido en la convocatoria a Claudia Martínez, Clau (Aldán, 1994) que lleva meses fuera.
La máxima goleadora de los tres grupos de Segunda División en las dos últimas temporadas se lesionó su rodilla derecha el pasado 14 de junio en el calentamiento del partido de ida de la final de ascenso contra el Chiloeches. La morracense está disponible para volver al parqué 133 días después.
La recuperación de Clau llega en un momento importante. Tras el FC Meigas, la plantilla liderada por Madarnas tendrán dos exámenes: el Estrela Futsal ourensano, formado por ascender (1 de noviembre en el Vicente Álvarez), y el desplazamiento a Villaviciosa para medirse al líder de la tabla, El Gaitero Rodiles.
