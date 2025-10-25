Cita en las alturas para el Guardés

El Mecalia Guardés afronta esta tarde un duelo en las alturas. Se miden el segundo y tercer clasificado de la División de Honor en un duelo que garantiza igualdad y defensa firmes que marcarán el destino del partido. Solo un punto separa a ambos clubes. La baja de Nerea Gil, que estará un par de meses fuera de las pistas por una rotura de menisco, ha sido un contratiempo serio con el que se han encontrado las guardesas esta semana y que comenzarán a padecer desde esta jornada. María Palomo, otra pieza muy importante para Ana Seabra, es duda para este partido. Su ausencia supondría un contratiempo bastante severo para el conjunto gallego.

El Mecalia llega al partido con ganas de seguir creciendo, impulsado por la victoria de carácter que obtuvo eesta semana en casa ante el Replasa Beti-Onak (29-21). Un triunfo que las mantiene igualadas a puntos con el Bera Bera, líder de la tabla.

No será sencilla la visita a Málaga. Además de las dificultades que se esperan relacionadas con la gran calidad, el equipo miñoto comienza a verse acechado por una amenaza difícil de gestionar, y que ya lo trajo de cabeza el curso pasado: las lesiones en su plantilla. Nerea Gil y María Palomo, aunque en distinta medida, son las últimas en sumarse a los problemas.

El Costa del Sol Málaga llega al encuentro situado en un tercer puesto expectante, tan solo un punto por debajo de las gallegas y, al igual que ellas, todavía invicto. Desde la última temporada, parece que el club malagueño sigue en plena forma a pesar de salidas tan importantes como las de Gabriela Bitolo y Eli Cesáreo, o de las bajas por maternidad de Isa Medeiros y Silvia Arderius. La incorporación de fichajes como Maider Barros, Martina Romero, Bárbara Piñeiro o Nicxon Atjaba también está sirviendo de impulso.

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, destaca que el Málaga es “un equipo que también ha encajado pocos goles en general en las últimas seis jornadas”, la tercera mejor defensa de la tabla tan solo por detrás de La Rioja y del propio Mecalia. Lo define, una temporada más, como “un equipo muy calibrado colectivamente y con mucha experiencia”.

La clave del duelo, indica la entrenadora, será el marcador bajo: “Sabemos que, en realidad, será un partido con pocos goles, y en el que destacarán las defensas”. Una fórmula por la que “tendremos que estar muy concentradas, una vez más, durante los 60 minutos”. Las de Seabra tendrán que “elevar nuestra efectividad ofensiva para mantenernos a un alto nivel y poder salir de Málaga con dos puntos”.

HORA: 19:00 (hoy).

PISTA: Carraque.