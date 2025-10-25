balonmano | Liga Oro Femenina
El Carballal, en busca de su primer triunfo ante un hueso
M.a.
Vigo
El AD Carballal, que busca la primera victoria de la temporada, recibe esta tarde al Zuazo, uno de los equipos que afronta la campaña con el objetivo del ascenso. No será un partido sencillo, dada la entidad del rival, pero lo cierto es que el Carballal ha competido en los tres partidos disputados y en todos ha tenido la victoria muy cerca. Llega al choque después de dos semanas de preparación, por el parón internacional, período en el que han tenido tiempo para el trabajo individual y para prepararse para esta importante cita. El equipo sigue con la baja de Andrea Amarilla.
HORA: 18:00 (hoy).
PISTA: Carballal.
