Alonso y Sainz, resultados de los entrenamientos libres del GP de México

Max Verstappen ha liderado la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México, que apunta a nuevo pulso en clave mundialista del piloto de Red Bull, cinco veces ganador en este escenario, frente a unos McLaren que siguen cediendo terreno. Este sábado la batalla por la pole puede catapultar al campeón neerlandés, que cuenta con un mejorado RB21 para desafiar a sus rivales 'papaya'.

La parrilla, en orden

Leclerc , que había dominado los libres matinales, con pocos titulares y mayoría de rookies en pista, ha empezado al frente también en la segunda tanda, ya con la parrilla habitual al completo. El monegasco ha marcado la referencia con medios (1:18.3) aunque todavía muy lejos de pole del año pasado que firmó Sainz con Ferrari (1:15.9).

Antonelli ha tenido problemas en la vuelta de verificación, pero los ha resuelto sin volver a boxes. Peor suerte ha corrido Pierre Gasly, que después de ceder su asiento al júnior Paul Aron en en los Libres 1, ha perdido muchos minutos en el garaje de Alpine después de detectar una avería.

Leclerc ha montado blandos y ha mejorado casi una décima su tiempo (1.17.5), mientras Lando Norris y el líder Oscar Piastri completaban su primera vuelta lanzada con este compuesto todavía a más de medio segundo. George Russell y Carlos Sainz , que tampoco habían rodado en el FP1, se han encaramado al top tres provisional.

Max, en modo campeón

Hasta que ha despertado la ‘bestia’. Max Verstappen ha cerrado su primer giro con blandos en 1.17.3, dejando a 0.153 a Leclerc y, lo más importante, a los McLaren de Norris y Piastri a 7 y 8 décimas, respectivamente, mientras las cámaras captaban a los mecánicos de Red Bull sonriendo abiertamente.

Todas las escuderías están centradas ya en el coche de 2026, pero el equipo de las bebidas energéticas ha traído evoluciones este fin de semana, centradas en la refrigeración del motor y de los frenos, pero también modificando el suelo para seguir en la pelea por el Mundial de Pilotos entre Verstappen y los McLaren y también en busca del subcampeonato de constructores con Mercedes y Ferrari.

Norris ha logrado acercarse al final a 2,5 décimas de Verstappen, pero Piastri ha decepcionado (12º). Fernando Alonso ha terminado octavo , por delante de Carlos Sainz, ganador hace un año en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, aún con los colores de Ferrari, que también ha dejado buenas sensaciones a bordo del Williams, aunque hay que recordar que arrastra cinco puestos de sanción en la parrilla del domingo por su accidente con Antonelli en Austin.