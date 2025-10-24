El Betis no pasa del empate
El equipo de Pellegrini firma de nuevo tablas en un encuentro insulso
europa press
El Real Betis Balompié firmó un soso 0-0 en su visita al KRC Genk tras un partido donde los béticos han ido de más a menos y han sufrido para cosechar su segundo empate del curso continental.
En el Cegeka Arena, el primer cuarto de hora transcurrió sin noticias y los verdiblancos tuvieron entonces su primera ocasión con un disparo de Antony Santos que se marchó alto. El dominio se alternó y, sobrepasada la media hora, el Betis cuajó un ataque entre Rodrigo Riquelme y Giovani Lo Celso que no pudo culminar Bakambu en el interior del área rival.
Desde los últimos compases de la primera mitad, el equipo belga se fue adueñando de la posesión y la dinámica siguió tras el descanso. En el tramo final del partido, Hyeon-gyu Oh encontró hueco a la espalda de la zaga bética y dio un sustazo, aunque sin consecuencias.Habiéndose ido en carrera del marcaje de los centrales, el surcoreano se plantó en el área de Álvaro Valles, pero su derechazo raso y cruzado se topó con el poste. Sin marcar en su mejor oportunidad, el Genk cerró el encuentro con el marcador del inicio.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida