Boxeo
Sagabox organiza una velada en Arbo
Sagabox organiza una velada en Arbo este sábado (20:00). El cartel contempla once combates: seis amateurs, incluyendo uno femenino, y cinco neoprofesionales. Protagonizan la pelea de fondo el arbense Dani Castro (Sagabox) y el caldense Branyel Suárez (Padín). Venta anticipada de entradas, a 12 euros, en Contact Sport en Vigo. En taquilla, 15 euros.
