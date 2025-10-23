Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boxeo

Sagabox organiza una velada en Arbo

Cartel de la velada.

Cartel de la velada.

R. V.

Sagabox organiza una velada en Arbo este sábado (20:00). El cartel contempla once combates: seis amateurs, incluyendo uno femenino, y cinco neoprofesionales. Protagonizan la pelea de fondo el arbense Dani Castro (Sagabox) y el caldense Branyel Suárez (Padín). Venta anticipada de entradas, a 12 euros, en Contact Sport en Vigo. En taquilla, 15 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents