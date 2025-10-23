Revolución en el calendario del tenis: Arabia Saudí tendrá un décimo Masters 1.000 desde 2028

La ATP anunció este jueves que Arabia Saudí albergará un nuevo Masters 1.000, el décimo del circuito, a partir de 2028.

Esta será la primera expansión que se haga en el número de Masters 1.000 desde que se instauró esa categoría de torneo en 1990 y, aunque aún no es oficial, todo apunta a que se disputará en enero antes del comienzo del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El de Arabia Saudí se unirá a los Masters 1.000 ya existentes de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Canadá (Toronto y Montreal), Cincinnati, Shanghái y París.

La creación de este torneo ha sido posible gracias a la colaboración con SURJ Sports Investment, una de las empresas del Fondo de Inversión de Arabia Saduí (PIF, por sus siglas en inglés).

El PIF ya había completado otras operaciones deportivas importantes como la compra del Newcastle United y la creación del circuito LIV Golf, además de que es uno de los patrocinadores principales de la ATP y la WTA.

Arabia Saudí lleva años tratando de hacerse con una licencia de torneo dentro del circuito masculino y hasta el momento tenía que conformarse con las 'Next Gen Finals', que reúnen a los ocho mejores sub-21 del mundo a final de año, y con la Finales WTA, que juntan a las ocho mejores tenistas del año, además de la exhibición 'Six Kings Slam' en la que Jannik Sinner se embolsó 5 millones de euros recientemente tras vencer en la final al español Carlos Alcaraz.

"Este es un momento de orgullo para nosotros y el resultado de un viaje que se ha desarrollado durante años", dijo Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP.

"Arabia Saudí ha mostrado un compromiso sincero con el tenis, no solo a nivel profesional, sino también ayudando a que este crezca a todos los niveles. Creemos que los aficionados y los jugadores estarán encantados con lo que viene", añadió.