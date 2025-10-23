El Oporto examina la crisis del Nottingham Forest

El Oporto, uno de los aspirantes a luchar por el título de la Liga Europa, mide la profundidad de la crisis en la que se encuentra inmerso el Nottingham, y el Aston Villa de Unay Emery intentará prolongar su reacción en el campo del Go Ahead Eagles.

El conjunto oportista, que ha ganado sus dos partidos por un tanto de ventaja al Salzburgo (0-1) y al Estrella Roja (2-1), intentará aprovechar el nefasto inicio de campaña del Forest, al que visita en el City Ground con la misión de sumar una tercera victoria y asentarse en el grupo de privilegio tras la tercera jornada de la competición continental.

También persigue su tercer triunfo el Aston Villa tras ganar 1-0 al Bolonia y 0-2 al Feyenoord. Vuelve a Países Bajos para enfrentarse al debutante Go Ahead Eagles, que estrenó su casillero con una victoria de gran valor en Atenas frente al Panathinaikos (1-2).

El Dinamo Zagreb, líder gracias a la diferencia de goles, visita al colista Malmo; el sorprendente Midtjylland danés, segundo, al Maccabi Tel Aviv en la localidad serbia de Backa Topola; y el Viktoria Plzen, que también ha ganado sus dos partidos, amenaza en el Olímpico al Roma, sorprendido por el Lille en su último choque continental, lo que le obliga a no fallar de nuevo.

El cuadro del norte de Francia, el Lyon y el Braga, los otros tres conjuntos con seis puntos, jugarán como locales ante PAOK, Basilea y Estrella Roja, respectivamente.

El Betis tratará de dar continuidad en el campo del Genk a su victoria en Bulgaria ante el Ludogorets.

Los dos grandes del fútbol escocés, Celtic y Rangers, no viven sus mejores momentos. No saben lo que es ganar en la Liga Europa. El conjunto ‘católico’ recibirá al Sturm Graz austríaco y el ‘protestante’ visitará al Brann noruego.