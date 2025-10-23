Balonmano | División de Honor Femenina
El Mecalia vive a otra velocidad
La creatividad de las guardesas en la circulación desmadeja al Beti-Onak en A Sangriña
Habrá, quizá, que elogiar al Replasa Beti-Onak antes de admirar al Mecalia Guardés. El club navarro ha invertido en su ambición de convertirse en un poder alternativo al de los clásicos modernos. Ya el año pasado había ganado al cuadro guardés uno de sus dos duelos ligueros y lo había eliminado en cuartos de final de la Copa de la Reina. Hasta A Sangriña llegaba aspirando a la tercera posición.
Y sin embargo, se antoja meritorio e incluso superior a sus capacidades que obligase a Ana Seabra a solicitar tiempo muerto en el minuto 40, con 16-15 en el marcador. Porque la entrenadora lusa aprovechó bien su charla. Modificó sistemas, refrescó ideas y le desató las riendas a su escuadra.
El Mecalia ofreció desde ese instante veinte minutos de absoluta perfección, encadenando parciales hasta concretar la goleada. Las locales sellaron todas las grietas que las villavesas habían ido encontrando en su 6:0. Se exhibieron, sobre todo, en un ataque que pareció en transición incluso cuando se produjo en estático.
Así de fluido maniobró el equipo en ese tramo final. Juega el Mecalia con dos cerebros privilegiados, que no sólo se complementan sino que se potencian. Sancha y Cacheda aceleraron la circulación, tejieron los cruces y a esa velocidad detectaron los desajustes rivales antes de que las propias pecadoras se percatasen.
Atasco en la ofensiva rival
Desde esa primera línea supieron descifrar los pasillos centrales y las descompensaciones en la basculación de las extremos. Pareció que el Beti-Onak defendía en inferioridad, sin estarlo,de tanto que vació sus espacios. Y en el otro campo, en cambio, cuando Miguel Echeverria apostó por atacar con siete, el atasco facilitó su neutralización e incluso algún gol directo que contribuyó a sentenciar el partido.
Se marcha el Beti-Onak, en fin, con la certeza de que el balonmano gallego no le resulta propicio esta temporada –su otra derrota, en este caso por 24-25, fue ante el Porriño–. Se queda el Mecalia, o sea, con la certeza de que a su mejor nivel puede aspirar a todo, como ya le demostró también en A Sangriña (25-25) al Bera Bera, clarísimo favorito. Concluida la sexta jornada, los dos últimos campeones, el de la liga regular y el del título liguero, comparten la cima.
Mecalia Atlético Guardés (10+19): Amandine Balzinc, (p.), María Palomo (3), Lorena Téllez (3), Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (2), Cristina Cifuentes (1), Ania Ramos (2) [siete inicial], Cecilia Cacheda (4), Sabina Mínguez (p.), Carme Castro (1), Elena Martínez (6), Rosane Serrano (2), Anouk Nieuwenweg, Ariana Portillo y María Sancha (4).
Replasa Beti-Onak (12+10): Kelly Fonkeng (2), Mica Casasola (2), Graciela Ayelén (1), Lucía Zamora (1), Miren Vallés, María Brasil (2), Isa Fernández-Agustí (3), Aileen Ripa (1), Macarena Sans (4), Almudena Gutiérrez (1), Elsa Ventura, Libe Arruabarrena, Patricina Encinas, Laida Urbitarte (2) y Nerea Canas (2).
Marcador cada cinco minutos: 3-2, 6-3, 7-5, 9-5, 10-6, 10-8, 13-9, 15-13, 19-16, 23-19, 28-29, 29-21.
Árbitros: Jordi Pinilla y Eric Deirós. Excluyeron con dos minutos a la local Cristina Cifuentes y a las visitantes Libe Arruabarrena, Graciela Ayelén y Almudena Gutiérrez (2) y amonestaron con tarjeta amarilla a la local María Palomo y a la visitante Aileen Ripa.
