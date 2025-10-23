El Mecalia vive a otra velocidad

Habrá, quizá, que elogiar al Replasa Beti-Onak antes de admirar al Mecalia Guardés. El club navarro ha invertido en su ambición de convertirse en un poder alternativo al de los clásicos modernos. Ya el año pasado había ganado al cuadro guardés uno de sus dos duelos ligueros y lo había eliminado en cuartos de final de la Copa de la Reina. Hasta A Sangriña llegaba aspirando a la tercera posición.

Y sin embargo, se antoja meritorio e incluso superior a sus capacidades que obligase a Ana Seabra a solicitar tiempo muerto en el minuto 40, con 16-15 en el marcador. Porque la entrenadora lusa aprovechó bien su charla. Modificó sistemas, refrescó ideas y le desató las riendas a su escuadra.

Tellez se dispone a lanzar un último golpe franco antes del descanso. / Tamara Alonso (SportCoeco)

El Mecalia ofreció desde ese instante veinte minutos de absoluta perfección, encadenando parciales hasta concretar la goleada. Las locales sellaron todas las grietas que las villavesas habían ido encontrando en su 6:0. Se exhibieron, sobre todo, en un ataque que pareció en transición incluso cuando se produjo en estático.

Así de fluido maniobró el equipo en ese tramo final. Juega el Mecalia con dos cerebros privilegiados, que no sólo se complementan sino que se potencian. Sancha y Cacheda aceleraron la circulación, tejieron los cruces y a esa velocidad detectaron los desajustes rivales antes de que las propias pecadoras se percatasen.

Atasco en la ofensiva rival

Desde esa primera línea supieron descifrar los pasillos centrales y las descompensaciones en la basculación de las extremos. Pareció que el Beti-Onak defendía en inferioridad, sin estarlo,de tanto que vació sus espacios. Y en el otro campo, en cambio, cuando Miguel Echeverria apostó por atacar con siete, el atasco facilitó su neutralización e incluso algún gol directo que contribuyó a sentenciar el partido.

Se marcha el Beti-Onak, en fin, con la certeza de que el balonmano gallego no le resulta propicio esta temporada –su otra derrota, en este caso por 24-25, fue ante el Porriño–. Se queda el Mecalia, o sea, con la certeza de que a su mejor nivel puede aspirar a todo, como ya le demostró también en A Sangriña (25-25) al Bera Bera, clarísimo favorito. Concluida la sexta jornada, los dos últimos campeones, el de la liga regular y el del título liguero, comparten la cima.