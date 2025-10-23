Atletismo
«Eu Móvome» reunirá a 1.415 corredores en Bouzas
La carrera solidaria de Avempo incluye distancias cronometradas de 5 y 10 km y una andaina
Bouzas acoge este domingo (11:00) la XIII Carrera Solidaria ‘Eu Móvome pola Esclerose Múltiple’. La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (Avempo) cerró las inscripciones con datos similares a 2024. Siguen abiertos los donativos a través del dorsal 0.
1.415 personas se han anotado en las carreras competitivas y cronometradas de 5K y 10K y en la andaina de 5K. La recogida de dorsales y chips se realizará en la sede de Avempo (C/Camilo Veiga, 44) el viernes de 16:00 a 20:00 y el sábado de 10:00 a 20:00.
Salida y meta se situarán en la Alameda Suárez Llanos. El circuito discurre por Pescadores, Eduardo Cabello,Beiramar, Jacinto Benavente, Coruña y Tomás A. Alonso, con giro en Pescadores para la segunda vuelta de la 10K.
