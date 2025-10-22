Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Traviesas se impone al Ponteareas en un derbi histórico
El equipo vigués masculino perdió de forma clara con el Oviedo
Reparto de alegrías y tristezas en el Traviesas. El equipo masculino cayó por 5-10 con el Oviedo, un recién descendido, en la cuarta jornada de la OK Bronce. Más allá de la diferencia de nivel, los vigueses no realizaron un buen encuentro desde el gol inicial asturiano, casi de tiro directo tras el saque.
El equipo femenino, en cambio, se impuso por 1-2 al Ponteareas en el primer derbi provincial en categoría nacional (OK Plata) de la historia. Las locales salieron muy cerradas, intentando aprovechar alguna contra. Las porteras de ambos bandos, a muy buen nivel, desbarataron varias ocasiones. Oara adelantó a las visitantes de penalti en la primera parte y Molina amplió la ventaja tras el descanso. Rocío acortó distancias para el Ponteareas todavía con diez minutos por jugar. Pero aunque pelearon, la falta de efectivos supuso un lastre y el Traviesas aseguró su victoria.
