Brillante jornada para los Cruceros de la Liga de Otoño Cíes-Rande en la Ría de Vigo

Día completo para los amantes del deporte de la vela, en un sábado vespertino en el que las condiciones de mar y viento no podían ser mejores. A la cita con la segunda entrega de la Liga de Otoño Cíes–Rande, cuyo anfitrión ha sido el Real Club Náutico de Vigo, acudieron una treintena de embarcaciones que disfrutaron de una brillante tarde de navegación por la ría viguesa, con una componente meteorológica que tuvo su eje en el 250, es decir, un suroeste, que estuvo portando todo el tiempo una media de 7-8 nudos de intensidad.

El oficial de la regata de la Liga era el juez Víctor Calviño, quien designó el recorrido definitivo en función de este viento dominante. Con salida puntual, a las 15.00, los veleros pusieron proa hacia la Boya de Sobrido (en Cabo Home), Faro de Tofiño (en Cabo de Mar – Playa de Samil) y Llegada, con 9,60 millas náuticas de distancia. Los veleros de Concentración Náutica hicieron un recorrido menor desde la salida, con paso en la Boya de Bondaña (frente a la Isla de Toralla), Faro de Tofiño y Llegada.

Un momento de la regata. / Juan Caballero

Tras la conclusión el velero del Real Club Náutico de Vigo, tripulado por Jacobo Vecino y Brenda Maure, se llevaron esta segunda entrega de la Liga de Otoño Cíes–Rande. El Salaño Dos sigue liderando la general de los Solitarios y A Dos. La segunda plaza fue para el Vértigo Sailing, de Alejandro Crespo y Alejandro Busto, del Liceo Marítimo de Bouzas. Y tercero el Asante Sana, de Juan Carlos Trabazos y Cosntante Martíns, combinado del Club Marítimo de Panxón / Monte Real Club de Yates de Bayona.

Respecto a los ORC, en la combinada 0-3 triunfo para el Magical, de Julio Rodríguez, del Real Club Náutico de Vigo, que sigue mandando en la general de los ORC. Le siguió el Bon III, de Víctor Carrión, también del náutico vigués. Y fue tercero el Madmax, del portugués Carlos Morgado, del Aveirense.

Uno de los participantes. / Juan Caballero

En los ORC 4 nuevo éxito para el Unus, de Luís García Trigo, del Monte Real Club de Yates de Bayona, seguido de cerca por el Bonaventure, de José Luís Ríos, del Real vigués, cerrando el cajón del podio el Balea Dous, de Luís María Pérez, del Real Rodeira de Cangas.

Y ya en los ORC 5 triunfo del Esquío, de Alejandro Castro, del Liceo de Bouzas, al que le sigue en la plata el Quinta Lamosa Ecoturismo, del luso Joao Serodio, del Yates Club de Oporto. Bronce para el Salao, de Juan Carlos Sicre, también de Bouzas.

En Concentración Náutica, veleros sin medir, triunfo para el Maiden, de Santiago Gómez Fraiz, del Liceo Marítimo de Bouzas, seguido en tiempo real por el Taurus, de José Enrique de la Peña, del Real Club Náutico de Vigo, cerrando el podio el Buenos Aires, de Xaime García, Independiente.

Próxima cita

La Liga de Otoño Cíes – Rande está promovida por el Liceo Marítimo de Bouzas, el Club Náutico San Adrián de Cobres, el Monte Real Club de Yates de Bayona, el Real Club Náutico Rodeira de Cangas o el propio anfitrión de esta segunda fase, el Real Club Náutico de Vigo, contando con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y el Clúster Náutico Rías Baixas, bajo el patrocinio institucional de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, con Veneziani Yachting, líder en el sector de las pinturas y antiincrustantes para barcos, así como Ronáutica Marinas, como empresas privadas. La próxima cita será el 8 de noviembre, coorganizada por todos los clubes que conforman la Liga de Otoño Cíes – Rande.