El consejero de O Rei

«Pepito es una institución», presume el vigués José Manuel Mosquera. Habla de su amigo José Fornos. Pepito lo llamaban los clientes y aún lo reclaman los íntimos. Con afecto pronunció su nombre Edson Arantes do Nascimento, Pelé, durante medio siglo. Más que representante, el oficio legal, ejerció como su consejero áulico. Sólo él le susurraba las verdades cuando los demás asentían. Hijo de tomiñesa y verinés, Pepito ha cruzado el mar con un regalo que ha atesorado desde hace un lustro: dos camisetas firmadas por O Rei para el Goián FC y el Verín CF. «Para mí es un placer, una alegría, un orgullo», asegura.

Varios gallegos transitaron por la vida de Pelé. Con Pepe Macía compartió vestuario en el Santos y con Santiago Formoso, en el Cosmos. Alejandro Fernández Figueroa, que había abierto salas de fiesta en Brasil, lo tuvo de invitado en Vigo en 1990. Con el exalcalde Manoel Soto, por mediación de Figueroa, intentó un año más tarde una aventura empresarial de ropa vaquera que no cuajó.

Pelé, con la camiseta dedicada al Goián. / Cedida

Pero ya antes, desde el inicio adolescente de su carrera, Pelé había confiado sus asuntos financieros a un pontevedrés, José González Ozores, conocido como Pepe el Gordo. «Vive conmigo, come conmigo, le hago los negocios. Como si fuera mi hijo», le explicó Ozores al escritor Eduardo Galeano. La relación se rompió en 1968. Pelé descubrió que el padrino de su boda, más por negligencia que por codicia, lo había arruinado.

Un año después, el astro ya había cambiado a Pepe por Pepito. Aunque José Fornos había conocido a Pelé en 1962, fue un viaje juntos en 1969 el que modificó radicalmente el rumbo de su existencia. Otros viajes la habían determinado antes incluso de que naciera. Aviones y barcos calcetan sus estelas en esta historia.

Dos emigrantes en Santos

Sergio Fornos González, de Verín, y Cilda Rodríguez Otero, de la parroquia tomiñesa de Goián, se conocieron ya en Santos, a donde habían emigrado. A Sergio lo habían precedido dos hermanos; uno dedicado a la peluquería y otro, a la importación de productos españoles. «En Santos se conocieron, allí se casaron, allí tuvieron a sus hijos y se quedaron», compendia Pepito, uno de esos vástagos, nacido en 1943.

Pepito estaba trabajando para la aerolínea brasileña Varig cuando su jefe le propuso:

–Tu reto es conseguir que el Santos vuele con nosotros.

Considerado entonces el mejor equipo de Sudamérica, posiblemente del planeta, «en aquel tiempo no había publicidad ni marketing. El Santos se desplazaba por todo el mundo, organizando amistosos para ganar plata», recuerda. Pepito no sólo cumplió el encargo de su jefe. En el club quedaron tan encantados con su ayuda en un desplazamiento a Milán que lo requirieron como asistente permanente.

«Pelé quedó muy próximo a mí. Fuimos amigos desde entonces», indica. Y más que eso. Salvo un breve periodo en que Pepito residió en Bahía, tras casarse, y Pelé en Nueva York, con el Cosmos, ejerció como su asesor hasta aquel 30 de abril de 2022 en que Fornos, a sus 79, anunció su jubilación. Pelé, de 81, muy afectado por el cáncer de colon que lo llevaría a la tumba ocho meses después, había limitado su agenda pública. «Siempre me dijiste que tenías el cabello blanco por mi culpa. Espero que ahora recupere su color natural», le escribió con humor Pelé.

Pepito, con jugadores, directivos y otros miembros del Goián. / Cedida

«Yo le decía lo que tenía que escuchar, no lo que le gustaba escuchar», explica Pepito sobre la sinceridad y naturalidad de su conexión, con el representante «siempre en segundo plano». Abundan las anécdotas al respecto, como cuando Pelé barruntaba presidir el Santos y él lo desanimó.

–Pelé tiene que estar por encima del bien y del mal –le dijo a la madre, Doña Celeste, que promovía la candidatura.

–Tú eres mi contrapeso –agradeció el exjugador.

«Fueron años maravillosos y una gran escuela para mí. Pelé era una gran persona, mejor fuera del campo que dentro», elogia Pepito, que prefiere celebrar lo compartido antes que llorar lo perdido: «La vida continúa y él sólo dejó cosas buenas para el mundo y especialmente para mí. Convivimos más que con nuestras familias».

Pero las familias, las heredadas y las elegidas, siempre enraizan. Sergio Fornos nunca quiso regresar a Verín. Cilda Rodríguez sí visitó Goián antes de fallecer en Brasil. Pepito estuvo por primera vez en Goián en 1969, ese año tan mágico, y en Verín «en 1970 o 1971». Volvió a Goián hace nueve años y ahora repite. Le acompaña su hija Laura, con la que el lunes paseaba por A Guarda. Ayer visitó las bodegas de Horacio Gómez en Tomiño antes de entregar esa prenda tan especial al presidente del Goián. El viernes hará lo propio en Verín.

«Hace cinco años, más o menos, le pedí a Pelé que firmase dos camisetas. Quería dar ese regalo a las localidades en las que nacieron mis padres», revela. «Galicia nunca ha salido de mi cabeza, de mi educación, de mi vida. Yo nací en Brasil, pero mi sangre es de aquí».