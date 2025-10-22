Mes infernal para el Mecalia

El Mecalia Guardés inaugura hoy en A Sangriña (20:30), ante el Replasa Beti-Onak, un ajetreadísimo calendario. Debido a varios aplazamientos tendrá que encajar ocho partidos en apenas cuatro semanas. El Mecalia dará salida a esta fase del curso con la baja de Nerea Gil, que ha sido diagnosticada con una rotura de menisco en la rodilla izquierda con pronóstico por concretar. Hoy mismo se espera una fecha para la intervención y plazos de recuperación.

La plantilla y el cuerpo técnico vienen de vivir una semana internacional de gran actividad a través de María Palomo (España), Ari Portillo, Jazmín Mendoza (Paraguay), Ana Seabra (Irán) y Will Ferrari (Brasil). Las de Seabra jugaron por última vez el 4 de octubre, con ciertas dificultades para vencer al Cicar Lanzarote a domicilio (22-26).

María Palomo. / SportCoeco

El Guardés seguirá buscando sensaciones hoy ante un rival más curtido en la batalla que el de Lanzarote. El Beti es conocido entre las filas guardesas por causar muchos problemas el año pasado en el marco liguero (22-21 para el Guardés en la jornada 13 y 23-22 para las navarras en el cierre de la fase regular), y sobre todo, en una dura eliminación en cuartos de final de la Copa de la Reina para las gallegas (26-22).

Este curso, el conjunto dirigido por Miguel Etxeberria acumula una dinámica impresionante, situado en quinto lugar de la tabla con un historial de tres victorias de categoría ante Aula, Elche y Rocasa, un trabajado empate frente al Málaga y una única derrota por la mínima contra el Porriño. Pese a sufrir distintas bajas, las de Villava vienen decididas a crecer, habiéndose reforzado con incorporaciones tan importantes como Mica Casasola. .

"Más recursos y solidez"

Para Ana Seabra, las suyas comienzan «un mes bastante duro a nivel competitivo», y precisamente ante «un rival que ha demostrado su voluntad de mejorar su rendimiento de la temporada pasada». El Beti-Onak 2025/2026 destaca, para la preparadora, por «una primera línea con más recursos y una defensa con bastante solidez».

«Tendremos que demostrar una vez más el camino que queremos seguir», anticipa la entrenadora lusa. «El equipo también ha trabajado mucho y sabemos que aún no ha alcanzado todo su potencial. Seguir creciendo es realmente nuestro objetivo».