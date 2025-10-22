El III Simposio de Comunicación Deportiva reunirá en Badajoz a algunos de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, presentaba este lunes, en el edificio Ibercaja de Badajoz, el III Simposio ‘Comunicación Deportiva en el Siglo XXI’, que se celebrará el próximo 29 de octubre en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura.

Organizado por la Junta de Extremadura, a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con la Universidad de Extremadura y con el patrocinio de Ibercaja, este encuentro reunirá a algunos de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo español.

Durante la presentación, Bazaga quiso destacar que esta cita consolida a Extremadura como referente nacional en la reflexión sobre el presente y futuro del periodismo deportivo, un sector que vive una transformación constante marcada por la tecnología, las redes sociales y los nuevos formatos audiovisuales.

Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. / FJYD

La programación del simposio incluirá dos ponencias principales y una mesa redonda. La primera intervención estará protagonizada por Ramón Fuentes, editor y presentador de Deportes en Telemadrid, quien abrirá la jornada con la ponencia titulada ‘La revolución explosiva de la información deportiva’, en la que abordará el impacto de la inmediatez informativa, las plataformas digitales y la sobreexposición mediática del deporte.

A continuación, tomará la palabra la periodista extremeña Leticia Antúnez, presentadora de ‘Extremadura Deportes’ en Canal Extremadura, con la charla ‘Periodismo deportivo de provincias’, centrada en la importancia del periodismo local y regional, la cercanía con el aficionado y el valor del deporte de base como espacio de comunicación y cohesión social.

Tras el descanso será el turno para la mesa de debate ‘Del análisis al espectáculo: nuevos enfoques del debate en la comunicación deportiva’, que reunirá a tres de las figuras más mediáticas del panorama deportivo nacional: Alfredo Duro, Cristóbal Soria y José Manuel ‘Pipi’ Estrada, colaboradores habituales del programa ‘El Chiringuito de Jugones’. En este foro se analizará cómo ha evolucionado el tratamiento del deporte en televisión, el papel del espectáculo en los formatos de debate y la influencia del entretenimiento en la percepción del periodismo deportivo.

El encuentro está dirigido a estudiantes de comunicación, periodismo, actividad física y deporte, así como a profesionales de los medios de comunicación, del sector deportivo y del marketing digital.

Inscripción gratuita

La inscripción es gratuita hasta completar aforo y puede realizarse a través de la web oficial (https://simposiocomunicaciondeportiva.com) donde también se encuentra disponible el programa completo.

Con este simposio, «Extremadura se consolida como un punto de encuentro nacional para quienes trabajan, estudian o aman la comunicación deportiva», ha destacado la consejera, que ha estado acompañada por el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro; el director de la Fundación Jóvenes y Deportes, José Alberto Cacho; el decano de la Facultad, Daniel Martín; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, y el responsable comercial de Ibercaja en Extremadura, Javier López.

En las dos ediciones anteriores participaron figuras como Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA; Vicente Jiménez, director de AS; Roberto-Gómez; Alexis Martín-Tamayo ‘Mr. Chip’; Siro López o Inmaculada Rodríguez, entre otros. Con este simposio, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por la formación, la profesionalización y el fomento del talento en los medios de comunicación especializados, así como por el impulso de iniciativas que sitúan a la región en el mapa nacional del periodismo y la comunicación deportiva.