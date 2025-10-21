Villarreal 0-2 Manchester City
El Manchester City castiga la tibieza del Villarreal
EFE
Villarreal
El Manchester City logró este martes una cómoda victoria ante el Villarreal (0-2) en un encuentro gobernado por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.
Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo se atrevió a perderle el respeto a su rival en el tramo final del segundo tiempo, cuando ya tenía el partido casi imposible.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal