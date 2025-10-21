Problemas con el retoping en las pistas de Balaídos

Juran en las dependencias del Concello de Vigo y se lamentan en los foros locales de atletas. Una especie de maldición ha caído sobre las pistas de Balaídos. Camino de las dos décadas esperando la prometida reforma, víctima de la contienda política, incluso lo teóricamente sencillo se enreda. Las instalaciones, cerradas desde el 6 de octubre para efectuar reparaciones, se abrirán este jueves día 23, como estaba previsto. Sin embargo, un error o mala actuación de la empresa que se estaba encargando del retoping del óvalo obligará a cerrarlas nuevamente. Será dentro de algunas semanas y se espera que de forma más breve. Tras detectar el problema, se ha actuado de forma consensuada. Se intentará limitar el trastorno que la nueva clausura provocará aunque será inevitable, ya en plena temporada de invierno.

La pequeña reforma que se inició en la primera semana de octubre estaba destinada a reparar el tartán, como se sigue conociendo de forma genérica el suelo de la pista, aunque los productos sintéticos que la componen hayan ido variando. Había zonas ya muy deterioradas, que incluso se encharcaban en época de lluvias. Para acometer la actuación se contrató a una empresa especializada, que acababa de realizar una operación parecida en el complejo deportivo ourensano de Monterrei.

Sin adherencia y con grumos

Una inspección por parte de los técnicos municipales descubrió hace pocos días, cuando ya se estaba realizando el repintado de calles y distancias, que el resultado no era el esperado. El material no se había adherido de la manera apropiada o incluso dejaba grumos. Miembros de la empresa han argumentado que no se había almacenado en buenas condiciones o que había caducado.

Los responsables del Concello, en cualquier caso, han ordenado paralizar los trabajos. La empresa se ha comprometido a concluir su tarea como se le exige. Pero necesitan nuevas partidas de material y procederán cuando lleguen. Sucederá en mes o mes y medio, según sus estimaciones. Como parte de lo realizado –lijado, retirada del tartán defectuoso, parte del relleno– sí vale, se supone que esa siguiente fase durará menos.

Desde el Concello se remitieron ayer correos a los clubes explicando la situación. Y también que las pistas, bajo la premisa de que la integridad de los atletas no corre peligro, abrirán entre tanto, desde este jueves, aunque el tartán tenga esos defectos. Así lo han acordado tras consultar con el delegado de la Federación Gallega, David Posada. Se pretende minimizar el impacto que el cierre de las instalaciones está teniendo en la actividad del atletismo olívico.