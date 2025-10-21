As Celtas Sporting afianza su liderato

Un líder sólido, As Celtas Sporting, sufrió contra el segundo, el Bergantiños (2-1). Un colista, el Sárdoma, al que le cuesta horrores marcar, perdió frente al Domaio (0-1). La quinta jornada de 3ª RFEF deparó también el pinchazo del Lóstrego.

En el Novo Mirador de Beade, que la lluvia encharcó, las de Roberto Vázquez cayeron ante otro favorito, el Friol (1-2). El Lóstrego, que presionó, recibió el 0-1 (Yoleidis) en una contra. El empate de Francesch, que apunta a ser una de las goleadoras del grupo, fue una alegría de corta duración en el minuto 50. En el 57, un error defensivo cazó a la portera adelantada, marcando Sousa de vaselina.

En A Madroa, el rival se adelantó con un chut lejano al larguero, marcando Noelia al recoger el rechace (min. 60). Las de David Ferreiro no se descompusieron: centro de Paula Rodríguez para que Candela rematase en el área pequeña (min. 73); el 2-1 (min. 90), con pase atrás de Seoane para el doblete triunfal de Candela.

Un gol de Peque en propia puerta (min. 13) resolvió el derbi provincial ante un Domaio con ex del Sárdoma (Sara, San y Calvar). Las morracenses entregan el farolillo rojo al joven equipo de Pedro García.

El Tomiño suma méritos. En Vista Alegre, remontada con goles de Carla (minutos 43 y 45) para ganar por 1-2 al Boiro.