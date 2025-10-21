El Arsenal calibra la evolución de un Atlético en el que Simeone reivindica el 'cholismo'

El Atlético visita Londres más de siete años después de su última aparición en el Emirates, allá por 2018 en una semifinal de Champions que terminó con los del Simeone en la final de Kiev. Un gol de Griezmann, sumado a otro suyo en la vuelta, dejó a los 'gunners' en la cuneta. En aquel equipo rojiblanco que pisó el césped londinense, además de la figura de Simeone, aparecían Griezmann, Koke, Oblak, Giménez… Siete años después el Atlético mantiene aún la esencia de lo que fue aquel grupo que llegó a dos finales de Champions. El Arsenal, por su parte, no tiene nada que le identifique con el rival de entonces, más allá de la camiseta y el estadio.

Mil millones de libras

Hoy los 'colchoneros' se miden a un portaviones que se ha gastado mil millones de libras en fichajes desde 2019 para satisfacer las exigencias de un Arteta al que se le empiezan a exigir unos títulos que no terminan de llegar. Este verano han desembarcado en el Emirates Stadium Martín Zubimendi (70 millones), Eberechi Eze (69,3), Viktor Gyökeres (65,8), Noni Madueke (56), Cristhian Mosquera (15), Christian Norgaard (11,6), Kepa Arrizabalaga (5,8) y Piero Hincapié (cedido). Una nómina de refuerzos que le convierten obligatoriamente en candidatos a todos los títulos que disputan esta temporada.

En Inglaterra se respeta la imagen del Atlético más cholista, con ese gen defensivo, que algunos critican y otros como Mikel Merino y Mikel Arteta han elogiado. El internacional español advertía que "si hacer bien tu trabajo es algo negativo es bastante injusto que lo valoren así. En el fútbol tienes que ser bueno a nivel defensivo, tienes que ser bueno a balón parado. Es un poco lo que hacemos nosotros, pero también atacamos bien. Eso le ha pasado al Atlético, pero no se ganan Ligas o se pelean todos los campeonatos si no eres un equipo muy completo". Mientras el técnico guipuzcoano apuntaba que "en la Premier tenemos entrenadores increíbles y no sé si el Cholo querrá venir aquí, pero todo lo que hemos visto del Atlético es muy bueno. Si estás en la Champions puedes hacerlo en cualquier liga. Tiene que venir aquí y probarlo. Estoy seguro que tendría mucho éxito. Su etapa en el Atlético es increíble. Ha creado una identidad, un espíritu... Es muy difícil lograr eso. Para mí es increíble. Es una inspiración para mí en muchas situaciones. Tiene mucha pasión. Tiene capacidad, mucha energía... Voluntad para ganar. Es un desafío hacerlo y convencer a los jugadores y sostenerlo durante tanto tiempo en ese nivel",

Por su parte, Simeone ha aprovechado su presencia en un escenario de tanta jerarquía para reivindicar su sello, ahora que se habla de la evolución de la propuesta atlética: "Lo bueno en la vida es que se genera opiniones de todo. Nosotros sabemos nuestro camino, sabemos a lo que jugamos. Hemos ido evolucionando y venimos con la ilusión de lograr una victoria a domicilio y en Champions que la necesitamos. Visualizamos un partido de intensidad. Ellos son muy buenos también cuando se repliegan. Jugaremos con nuestras características, con lo que venimos trabajando... Trataremos de llevar el partido donde podamos hacer daño". El Cholo advirtió que se miden a un rival de mucha entidad: "Nos enfrentamos a un equipo muy bueno con un patrón de juego y unas características del manejo del juego increíble. Tienen una identidad que no la negocian, al revés, la van mejorando fichando lo que necesitan. Han peleado las últimas ligas hasta el final demostrando la identidad que tiene el equipo. Mañana seguro que viviremos un partido con mucho ritmo".

'La Araña' regresa a Inglaterra

Mientras, Julián Álvarez, elevaba la exigencia fuera de casa, aunque se mostraba optimista: "Estamos muy bien, pero en los partidos fuera de casa nos está faltando ser más contundentes y mejorar para estar más finos delante. Creo que podemos ganar a cualquier equipo. Tenemos una gran plantilla. Ahora el equipo está muy bien. Fuimos de menos a más y podemos competir a cualquiera". En la convocatoria de Simeone solo aparece la baja de Cardoso, que no juega desde finales de agosto por una lesión en el tobillo, de la que se resintió la pasada semana en un entrenamiento cuando preparaba su regreso a la dinámica del equipo. Quien sí está a su disposición es Nico González, que, pese a sufrir un golpe en la cabeza el pasado sábado, parece recuperado de la conmoción.

El Arsenal ha ganado sus últimos seis partidos de la Champions contra equipos españoles, incluido un (0-2) en San Mamés ante el Athletic en la primera jornada de esta edición. Los 'gunners' solo han perdido uno de sus últimos 14 partidos en casa ante visitantes españoles (ocho victorias y cinco empates), mientras que el Atlético solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos ante equipos ingleses (dos empates y seis derrotas). Los ingleses vienen de ganar (2-0) a Olympiacos, mientras los de Simeone golearon en el último partido al Eintracht de Frankfurt (5-1) en el Metropolitano. Ni Simeone ni Arteta se fían de los números y los dos vaticinan una batalla épica este martes en el norte de Londres.