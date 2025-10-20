El Villalonga se impulsa y el Umia pasa a colista

El Villalonga se impuso con autoridad al Umia en el derbi matinal de la Preferente Sur, gracias a los goles de Héctor, desde el punto de penalti, y de Maykel Barbosa, que sentenció en la segunda mitad tras aprovechar un rechace dentro del área.

Desde los primeros compases, el Villalonga se mostró ordenado dentro de una estructura pensada para adaptarse a las reducidas dimensiones de A Senra-2. Intenso y disciplinado, anulando los balones parados y las segundas jugadas, uno de los puntos fuertes del cuadro local dirigido por Lino González, los celestes se fueron adueñando del juego.

El partido se jugó con un ritmo alto y muchas disputas, pero fueron los celestes quienes llevaron la iniciativa con un bloque sólido y sin apenas concesiones defensivas. Superado el ecuador del primer tiempo, una jugada nacida en un saque de banda prolongado al área terminó con un toque en la mano de un defensor umiense. El árbitro señaló penalti y Héctor asumió la responsabilidad desde los once metros, transformando con calma para poner el 0-1 y dar tranquilidad a los suyos.

A partir de ahí, el Villalonga controló los tiempos del encuentro, impidiendo que el Umia encontrara espacios o continuidad ofensiva. El guardameta Rodri Méndez apenas tuvo que intervenir en un primer acto en el que los visitantes se mostraron superiores y eficaces en su plan de partido.

En la segunda mitad, apenas varió nada. El Umia trató de adelantar líneas para buscar el empate, pero el Villalonga mantuvo el control del juego y el equilibrio defensivo. Un córner mal despejado por la zaga local cayó a los pies de Maykel Barbosa, que conectó un potente disparo para el 0-2 ante un Umia sin capacidad de reacción en toda la segunda parte.

Ficha del partido:

0-2

Umia - Villalonga

UMIA: Eloy; Jonatan Romero, Álex Guillán, Xabi Ares, Cavani (Carlos, min. 77), Jacobo (Álex Rey, min. 63), Samu Acha, Manu Fariña (Juan Rial, min. 46), Piñeiro, Sartal (Losada, min. 58), Esteban.

VILLALONGA: Rodri Méndez; Mateo, Manu Bugallo, Iván Capelo, Roi, Héctor (Martín, min. 82), Iago Portas, Maykel Barbosa, Romay (Pacheco, min. 65), Berni, Michael.

GOLES: 0-1, min. 26: Héctor, de penalti; 0-2, min. 49: Maykel Barbosa.