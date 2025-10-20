Verstappen da otro zarpazo y promete emoción

Max Verstappen sigue imparable y después de su victoria al esprint en el Gran Premio de Estados Unidos, este domingo ha completado otro fin de semana fantástico, imponiendo su ley en la carrera principal para llevarse el máximo botín en el Circuito de las Américas (33 puntos) y volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

El vigente campeón, que ha sumado 101 puntos de 108 posibles desde que empezó su remontada en Italia, ya está a 40 puntos del líder Oscar Piastri, que hoy solo ha podido ser quinto en Austin, y a 26 de Lando Norris, que le ha escoltado en la segunda plaza del podio después de mantener un intenso pulso con Charles Leclerc, tercero al final. A falta de cinco grandes premios para que el Mundial baje el telón en Abu Dhabi, nada está decidido y la sensación que ofrecen los protagonistas es que Verstappen está mucho más preparado para esta batalla que los McLaren que están cometiendo errores imperdonables como sucedió enla carrera al esprint del sábado en la que ambos se marcharon de la carrera en la primera curva. En la escudería británica ya no saben muy bien cómo gestionar la situación. A principio de temporada dijeronque darían libertad a sus dos pilotos para competir sin restricciones ni órdenes de equipo (era evidente que su coche era el mejor de la parrilla) pero ahora ya no les queda otra que protegerse del mejor piloto del mundo que además ha encontrado ahora un punto en el coche para ganar todo lo que resta. Quedan muchos puntos y ahora mismo las posibilidades de Verstappen no han dejado de crecer visto lo sucedido desde que el Mundial se detuvo para el tradicional parón de vacaciones de verano.

Los pilotos españoles han tenido suerte dispar. Mientras Fernando Alonso, décimo en parrilla, ha logrado conservar esa posición y arañar el último punto en juego en el trazado texano, Carlos Sainz ha cometido un error de cálculo al tratar de adelantar a Kimi Antonelli , se ha tocado con el Mercedes y encajnado un doloroso abandono que corta su racha positiva de las últimas semanas.