El United asalta Anfield

El Manchester United venció nueve años después al Liverpool en Anfield (1-2) en la jornada ocho de la Premier, una campanada ‘red devil’ que supone la cuarta derrota seguida de los ‘red’, mientras que el Aston Villa remontó (1-2) al Tottenham.

El portugués Ruben Amorim celebró quizá su mejor momento en la tortuosa etapa como técnico del United, para verse a un punto de la zona europea, superando al campeón de la Premier en su casa con un ejercicio de resistencia y fe, y algo de rédito tras la millonaria inversión este verano. Uno de esos fichajes, Bryan Mbeumo, adelantó a los visitantes a los dos minutos.

El Liverpool apenas tuvo reacción y no se metió en el partido hasta el 1-1 de Cody Gakpo ya en el minuto 78. Sin embargo, Harry Maguire cabeceó un balón llovido en el área para hacer el 1-2 que no fue capaz de empatar el equipo ‘red’. Los de Arne Slot encajaron su tercera derrota seguida en Premier, más otra en ‘Champions’, para quedarse a cuatro puntos del líder Arsenal.

Además, el fútbol inglés dejó este domingo la victoria importante del Aston Villa sobre el Tottenham a domicilio. El equipo de Unai Emery alargaron su buena dinámica a costa de unos ‘Spurs’ que fallaron a las primeras posiciones, a pesar de que los londinenses se adelantaron con el 1-0 de Rodrigo Bentancur.

Un gran zapatazo de Morgan Rogers fue el empate de los ‘Villanos’ aún en el primer tiempo y Emiliano Buendía, su tercer gol en los últimos cuatro partidos, hizo el tanto de la victoria en el minuto 77.