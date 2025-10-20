Unai Simón da un punto al Athletic

El Elche y el Athletic Club empataron en el Martínez Valero tras un encuentro dominado por el equipo ilicitano, al que sólo le faltó puntería y precisión para superar a su rival, inofensivo en ataque.

La actuación del portero Unai Simón, con dos grandes intervenciones, fue determinante para salvar al conjunto vasco, que sólo tras la salida de los hermanos Williams se atrevió a dar un paso adelante, aunque insuficiente para aspirar a algo más que al empate.

El conjunto ilicitano, que sigue invicto como local, fue fiel a su estilo desde el primer momento e intentó hilvanar cada jugada ofensiva desde atrás, a pesar de llevarse algún susto, como el que protagonizó Sancet al interrumpir un pase de Chust al portero Iñaki Peña.

En pleno dominio ilicitano llegó la polémica tras una mano de Vivian que cortó un ataque prometedor del Elche. El árbitro, a instancias del VAR, acudió a ver la jugada pero, para sorpresa de todos, señaló una falta previa sobre el central de André da Silva.