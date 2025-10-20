Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol | D.H.Juvenil

Sufrida victoria del Celta ante el Racing

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Vigo

El Celta se tuvo que aplicar a fondo para llevarse los tres puntos ante el Racing de Santander. Fue un partido abierto, de ida y vuelta, con el viento como protagonista. A menos de quince minutos para la conclusión del encuentro, Jorge Pérez marcó el tanto de la victoria céltica. Tres puntos para seguir en lo más alto de la clasificación.

