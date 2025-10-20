Raúl Fernández toca el cielo

Todos miraban al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que el sábado triunfó a lo grande en la prueba al sprint. Todo el mundo creía que, aunque difícil, la gesta de Bezz de ganar un GP cumpliendo una doble penalización era posible en manos del excelente piloto italiano. Y el muchacho lo intentó con una estrategia muy inteligente, pero muy pocos contaban con que un enorme y precioso piloto, Raúl Fernández, con la Aprilia satélite del equipo estadounidense Trackhouse, viviría el mejor día de su carrera deportiva. A unos días de cumplir los 25 años, Raúl Fernández se convierte en un nuevo ganador español de MotoGP, el nº 16 desde que Àlex Crivillé (Honda) fuese, en Assen-92, el primero.

María Herrera. | William Joly

Bezzecchi lo intentó, sí, y tan solo se quedó a 2.410 segundos de conseguir su gesta, pero delante tenía a un portentoso Raúl Fernández, que con la precisión de un reloj completó 27 vueltas perfectas, incluso cuando en los primeros tres giros, mientras Bezz se preparaba sus dos pasos por la curva de penalización, estuvo pegadito al colín del líder de Aprilia.

Tras cumplir sus dos sanciones regresó, en la vuelta 7, a la cola (6º) de los favoritos a la victoria (Raúl, Pedro Acosta, Quartararo, Àlex Márquez y Di Giannantonio), pero Raúl ya se había escapado y había adquirido suficiente ventaja, más de dos segundos, como para regular, clavar sus cronos y ganar, por vez primera, un GP de MotoGP.

Raúl, cuyo último triunfo fue en Valencia-2021 a lomos de una Moto2, llevaba, pues, cuatro años sin ganar un Gran Premio y escogió uno de los trazados más míticos del motociclismo mundial. «Yo no sé qué decir, la verdad», comentó Raúl que, en la sala que da paso al podio, reconoció con Diggan (2º) y Bezz (3º), que «a falta de tres vueltas para el final, en la curva 10», estuvo «cerca» de caerse «y acabar con este sueño».

Àlex Márquez, mientras, acabó cuarto en un trazado poco propicio para las Ducati y el próximo fin de semana tendrá su primera pelota de subcampeonato en Sepang (Malasia).

La toledana María Herrera, campeona del Mundial femenino

María Herrera se proclamó campeona del WorldWCR 2025, segunda edición del Mundial Femenino de Motociclismo, aprovechando su regularidad y un sexto puesto en la última carrera celebrada en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.La toledana, del equipo Klint Forward Factory Team, sucede en el palmarés a la también española Ana Carrasco y se desquita del segundo puesto de la pasada temporada. La nueva campeona del mundo firmó esta campaña seis victorias, diez podios y tres poles, para terminar con 245 puntos, campeona por cinco puntos sobre Neila (Ampito Crescent Yamaha).