El presidente azulgrana ve una «mano blanca» en la expulsión de Flick
agencias
Barcelona
Joan Laporta aseguró que la expulsión por doble amarilla del técnico azulgrana, Hansi Flick, ante el Girona demuestra que «si no hay una mano blanca, se le parece mucho», en alusión a esta decisión arbitral.
El máximo dirigente de la entidad azulgrana ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre el arbitraje en el último encuentro liguero que un socio compromisario ha realizado en la asamblea telemática de este domingo.
«Si no hay mano blanca, se le parece mucho», ha afirmado con una leve sonrisa Laporta, quien ha recordado que el árbitro que expulsó a Flick «tiene un currículum de aúpa».
