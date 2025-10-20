El Olympique se pone líder en Francia tras el empate del PSG
agencias
París
En Francia, ya no es líder el París Saint Germain (que empató con el Estrasburgo un partido que perdía 1-3), sobrepasado en la cima de la clasificación por el empuje del Marsella y los goles de Mason Greenwood, que marcó cuatro de los seis tantos con los que su equipo remontó al Le Havre entre la fiesta del Velodrome.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Davila 18/10/2025