Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Olympique se pone líder en Francia tras el empate del PSG

agencias

París

En Francia, ya no es líder el París Saint Germain (que empató con el Estrasburgo un partido que perdía 1-3), sobrepasado en la cima de la clasificación por el empuje del Marsella y los goles de Mason Greenwood, que marcó cuatro de los seis tantos con los que su equipo remontó al Le Havre entre la fiesta del Velodrome.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents