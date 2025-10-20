El Moaña no puede con el Lemos

El CD Moaña sumó ayer un punto ante una afición que copó gran parte del espacio en las gradas del campo Iago Aspas Juncal-O Casal, a pesar de las lluvias de la jornada dominical. Los moañeses salvaron un punto pese a sufrir en la segunda mitad y siguen en la media tabla al acumular 10 unidades en los 7 encuentros disputados hasta la fecha. El Club Lemos, por su parte, sigue por delante en este notable arranque de temporada que está firmando.

En la primera parte había salido mejor el Moaña y Javido consiguió adelantar a los suyos gracias a un error en la salida de balón de la zaga visitante. Antes del descanso los lucenses fueron mejorando y dispusieron de alguna oportunidad para igualar.

Tras el paso por los vestuarios el Lemos salió decidido a darle la vuelta al marcador y empezó a dominar. El colegiado anuló dos goles visitantes en un encuentro no exento de polémica y con varios expulsados en los cuerpos técnicos de ambos jugadores. Fito disparó al larguero por el Lemos y en el minuto 71 estuvo más acertado, remontando a gol un centro de Castro. Para entonces el Moaña ya jugaba con uno menos por la expulsión de Chisco en el minuto 75.

Los moañeses deben tratar de regresar a la senda de las victorias el próximo fin de semana ante el CD Valladares vigués a domicilio, un rival directo en estos momentos en la media tabla de la Preferente Futgal.