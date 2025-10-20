El Milan regresa al liderato al aprovechar los fallos de Nápoles y Roma

En Italia, ni el Nápoles ni el Roma, por delante de todos al inicio de la jornada, sumaron un solo punto. A la derrota por 1-0 del conjunto celeste, con el golazo del argentino Gio Simeone, cedido en Turín precisamente por el Nápoles, le siguió el triunfo del Inter en el estadio Olímpico, transformado por Ange Bonny con un pase magnífico de Barella.

Pero el ascenso al liderato del equipo ‘neroazzurro’ lo frustró a última hora su ‘eterno’ rival, el Milan, que levantó un 0-1 en contra frente al Fiorentina con dos goles de Rafael Leao, el último de ellos de penalti.

A la vez, el presente de Nico Paz es incontestable. A sus 21 años, ya internacional con Argentina, su progresión en el Como es impresionante. No sólo dio un pase perfecto para Marc Oliver Kempf para el 1-0, a los cuatro minutos, sino que además marcó el golazo del 2-0 para derribar al Juventus, que este miércoles visita al Real Madrid.

El Como, incluso, ya ha adelantado al equipo turinés. Es sexto, un puesto por delante del Juventus, que padeció su primera derrota del curso en la Serie A entre todas las dudas que despiertan sus seis encuentros ya seguidos sin ganar entre todos los torneos.