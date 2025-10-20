Joan Laporta se pone en modo precampaña electoral

La última Asamblea de Compromisarios antes de las elecciones presidenciales del año próximo fue concebida para que ni una piedra moviese el estanque. Y que no corriera el aire, no fuera a producirse algún portazo. El formato exclusivamente telemático volvió a coartar el debate y la contestación a un mandato con claroscuros. La habilidad retórica del presidente Joan Laporta volvió a ponerse de manifiesto y la empleó para defender su gestión con indisimulados propósitos electorales.

Los 230 millones de pérdidas en sus cinco temporadas de mandato, pese a los 800 recaudados por venta de patrimonio o adelanto de ingresos de futuro, fueron ignorados por Laporta en el informe que abrió la sesión y la exposición del tesorero Ferran Olivé. Como es lógico y va en su naturaleza, proclamó optimismo y un futuro lleno de prosperidad e ilusión.

Presumió un año más de haber salvado al club de la bancarrota con un discurso de tono populista que tan bien domina. «Todo lo que hemos hecho ha sido para que el socio no tuviera que rascarse el bolsillo. De eso estamos muy satisfechos», dijo.

«Estamos hoy mucho mejor que hace cuatro años y medio. Quien no quiera verlo, pues me viene a la cabeza aquel dicho que dice que no hay más ciego que aquel que no quiere ver», aventó el presidente azulgrana.

Los compromisarios le dieron confianza y aprobaron el cierre del ejercicio de la temporada 2024-25, de 17 millones de pérdidas, con 412 votos a favor, 84 en contra y 31 en blanco. Votaron 553 compromisarios de los 4.642 convocados. El presupuesto de la temporada 2025-26 también recibió la luz verde con 418 votos afirmativos, 55 negativos y 21 en blanco con la participación de 506 socios.

«Nos sentimos más fuertes, convencidos y determinados que nunca de culminar la recuperación del Barça en todos los ámbitos. En su momento se salvó el club y, ahora, hemos seguido una senda que aún no se ha culminado», indicó con la mirada puesta en unas elecciones que deberán ser entre marzo y junio del año próximo.

Laporta lanzó también unos dardos a la oposición. «El club continúa siendo de sus socios y socias, pese a que llevo cuatro años y medio escuchando que convertiremos el Barça en una sociedad anónima. Los hechos desmienten estas malintencionadas habladurías. Estos setciències que dan lecciones, estos sabelotodo -dijo «mestretites»-, alerta y muy lejos».

Tras su discurso inaugural Laporta se tomó un descanso y reapareció para desvelar que la UEFA quería castigar al FC Barcelona sin jugar la próxima edición de la Champions por abusar de las palancas. «El hecho de que el Barça no pueda hacer ampliaciones de capital fue uno de los argumentos con que logramos que la UEFA rebajase la multas por incumplimiento de fair play, de 60 millones a 15, y sin sanción deportiva, porque también quería sancionarnos sin jugar la Champions», afirmó.

Salieron algunas preguntas incómodas, como el aumento de precios de los pases en el Camp Nou, el sistema de entradas en Montjuïc, el patrocinio de Congo, las comisiones y la fórmula telemática. Nada que Laporta no pudiera combatir sin despeinarse.