Javi Vila salva al Areas en el tiempo añadido

Javi Vila fue el héroe de ayer de ayer en el campo de A Lomba con dos goles en el tiempo añadido. El Arnoia se había adelantado en el marcador a poco más de veinte minutos para la conclusión del encuentro. Con el tiempo cumplicado, Javi Vila se hacía con un rebote y lograba el empate. El gol le dio aire a los pontareanos, que volvieron a apretar buscando un tanto que llegó cinco minutos por encima del tiempo reglamentario.