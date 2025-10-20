Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javi Vila salva al Areas en el tiempo añadido

aURora Domínguez

Ponteareas

Javi Vila fue el héroe de ayer de ayer en el campo de A Lomba con dos goles en el tiempo añadido. El Arnoia se había adelantado en el marcador a poco más de veinte minutos para la conclusión del encuentro. Con el tiempo cumplicado, Javi Vila se hacía con un rebote y lograba el empate. El gol le dio aire a los pontareanos, que volvieron a apretar buscando un tanto que llegó cinco minutos por encima del tiempo reglamentario.

