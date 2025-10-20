Javi Vila salva al Areas en el tiempo añadido
aURora Domínguez
Ponteareas
Javi Vila fue el héroe de ayer de ayer en el campo de A Lomba con dos goles en el tiempo añadido. El Arnoia se había adelantado en el marcador a poco más de veinte minutos para la conclusión del encuentro. Con el tiempo cumplicado, Javi Vila se hacía con un rebote y lograba el empate. El gol le dio aire a los pontareanos, que volvieron a apretar buscando un tanto que llegó cinco minutos por encima del tiempo reglamentario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Davila 18/10/2025