Importante triunfo del Val Miñor
Importante victoria la lograda ayer por el Val Miñor ante el Bansander. Tres puntos que le permiten a los de Nigrán salir de los puestos de descenso y ver el futuro con más optimismo.
Fue un partido igualado, con alternativas para ambos conjuntos, que desde el pitido inicial buscaron un gol que le dieran los tres puntos. Fue en la recta final del encuentro, cuando un fallo del portero santanderino le dio la victoria al Valmi.
- Davila 18/10/2025