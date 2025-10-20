No hay temporal que frene la voluntad

La tormenta descargó con más intensidad cuando los atletas de la última edición de la Carrera Contra el Cáncer estaban a punto de tomar la salida en la Avenida de Castelao. Nadie dio un paso atrás. Coia se llenó como es costumbre de solidaridad. La voluntad y las ganas de aportar su grano de arena a una causa tan necesaria son mucho más fuertes que cualquier temporal. El agua y el viento castigaron a los corredores durante toda la carrera. Resistieron estos y cumplieron con una cita que tenía mucho de especial porque la organización ya había avisado de que era la última edición que se celebraría. Por eso mucha gente quería estar por encima de todas las cosas...el mal tiempo era un obstáculo menor.

Los atletas, poco después de la salida. | Alba Villar

En la categoría absoluta masculina, la victoria fue para el líder del circuito Run Run Vigo, José Alberto Bastos, que sumó otro triunfo gracias a un tiempo de 32:20. La suya fue una pelea muy intensa con Oscar Bernández a quien acompañó durante casi toda la prueba. Los dos llegaron a los últimos metros dispuestos a jugarse la carrera en ese esfuerzo final y ahí fue más rápido Bastos que se impuso por un escaso margen de seis segundos. El podio de la peueba masculina lo completó Xabier Rodríguez que hizo un tiempo de 33:20.

Un participante, con careta. | Alba Villar

En la prueba femenina Marta Castroviejo acabó con el dominio que esta temporada en las carreras populares de Vigo está demostrando Lea Breinholt, intocable todo el año. Castroviejo se impuso de forma holgada gracias a un tiempo de 35:36. Breinholt, que fue segunda, acabó con un tiempo de 36:57 y el podio lo completó Noemí Alvarez, ganadora la pasada temporada del Run Run Vigo, que hizo un tiempo de 38:20.

Oscar Bernárdez, José Alberto Bastos y Xabier Rodríguez. | Alba Villar

Una jornada histórica porque se cierra una etapa en una carrera histórica que tanto ha hecho por concienciar en la lucha contra el cáncer. Ahí queda el trabajo realizado.