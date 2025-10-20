El Gran Peña se estrena con remontada

1. BARCO: Imanol, Marcos Vilachá (Rúa, min. 86), Andrés, Konaté, Raul Paz, Sidibé (Vicente, min. 67), Diego Santín, Noel (Brian Prada, min. 86), Freiría (Brian Bailón, min. 80), Juanma Justo (Carlos Cruz, min. 67), Rabil. 2. GRAN PEÑA: Asier, Cantero, Odilo (Ginto, min. 57), Antón de Vicente, Fran López, Amet, Gastón Cellerino, Mati, Lago (André, min. 57), Vila (Armada, min. 57), Coira (Joaquín, min. 75). GOLES: 1-0, min. 38: Konaté; 1-1, min. 83: André; 1-2, min. 85: Amet. ÁRBITRO: Alejandro Gómez. Expulsó por doble amarilla al local Rabil (min. 44). Además, mostró amarillas a los locales Freiría, Diego Santín y Andrés Calvo y al visitante Coira. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 7ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en el Estadio Municipal de Calabagueiros (O Barco).

El Gran Peña logró ayer la primera victoria de la temporada y sumó la sexta jornada consecutiva sin conocer la derrota. El conjunto vigués remontó frente al Barco, que se quedó en inferioridad numérica al borde del descanso.

El equipo vigués comenzó muy bien el partido, controlando el juego y poniendo en apuros a los locales. En los primeros veinte minutos destacan dos ocasiones muy claras de Amet, que remató alto ante el portero Imanol. Pero a partir del minuto 20, el Barco se sacudió el dominio y comenzó a meter al Gran Peña en su campo.

Así, encadenaron varios lanzamientos seguidos de córner, hasta que el central Konaté acertó a rematar de cabeza en el primer palo y batió a Asier (1-0, min. 38). Un par de minutos después, Sidibé tuvo un mano a mano con el meta vigués, que se lució en una gran parada e impidió el segundo de los locales. Y ya, al borde del descanso, el colegiado expulsó por doble amarilla al delantero local Rabil.

Con la expulsión el partido cambió por completo. El Barco trató de hacerse fuerte en el aspecto defensivo y el Gran Peña asumió el mando, tratando de llegar con peligro por las bandas. La primera de la segunda mitad fue para Gastón, pero detuvo el meta local.

Antes de que se cumpliese la hora de juego, el entrenador del Gran Peña, Martín Blanco, hizo tres cambios tratando de dar más mordiente por las bandas y comenzó a llegar el peligro por la banda izquierda. Después de varios intentos de Gastón y Fran, llegaron los goles visitantes. En el minuto 83, centro de Joaquín desde la izquierda que remata André al fondo de las mallas (1-1).

Pero el equipo de Lavadores quería más y siguió buscando la portería contraria. Así, poco después, fue Ginto el que centró al punto de penalti y Amet logró el segundo tanto visitante. Ya quedaba muy poco tiempo y el Gran Peña no sufrió, con el balón en su posesión para cerrar la primera victoria de la temporada y subir posiciones en la tabla.

Una victoria muy importante para los vigueses, que le permite salir de los puestos de descenso y situarse en la zona media de la clasificación, a tan solo cuatro puntos de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso.

El próximo fin de semana, los de Barreiro reciben la visita de un Boiro que pelea por el play off de ascenso.