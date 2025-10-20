De Frutos lidera la goleada del Rayo ante el Levante

El Rayo Vallecano venció con comodidad al Levante en el encuentro disputado este domingo en el Ciutat de València con un doblete de Jorge de Frutos, exjugador ‘granota’, en la primera parte y un tanto de Álvaro García en la segunda.

Desde el pitido inicial, el Rayo creció y dominó al Levante y en la primera ocasión clara que tuvo se adelantó en el marcador. Un saque de esquina al primer palo lo convirtió De Frutos en gol gracias a un remate de primeras que sorprendió a Mathew Ryan (0-1, min. 11).

El Levante reaccionó y solo necesitó tres minutos en marcar el empate, pero el gol de Carlos Álvarez, al primer toque tras el centro medido de lateral Jeremy Toljan, fue anulado por posición antirreglamentaria del defensor levantinista.

Parecía que el paso de los minutos equilibraba el dominio sobre el césped, pero el Rayo volvió a castigar en cuanto tuvo ocasión. Una carrera por la banda derecha de Andrei Ratiu se convirtió en un centro que la defensa del Levante no acertó a despejar y De Frutos mandó a la red el balón suelto (0-2, min.24). El equipo madrileño detectó las opciones de finiquitar el partido a la contra y su entrenador, Íñigo Pérez, dio entrada a Isi y a Álvaro García con todavía media hora por jugar.

El impacto fue inmediato y aprovechando otra falta de contundencia del Levante, Álvaro marcó en el primer balón que tocó. Pep Chavarría recogió un balón suelto en campo de ataque para filtrar un pase que Álvaro mandó a la red.