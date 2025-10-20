El Estradense arrolla al Alondras

El Estradense mostró ayer su mejor versión para golear al Alondras, un rival directo en la parte alta que estuvo lejos de su nivel. Los rojillos anotaron cuatro goles pero tuvieron ocasiones para lograr varios más. Y todo a pesar de jugar con un hombre menos en el tramo final del partido por la expulsión por roja directa de Miguel y de malgastar un penalti.

Los de Manuti tuvieron la fortuna de adelantarse pronto en el marcador. A los seis minutos Carabán remató de cabeza y de manera impecable un córner lanzado por Miguel. Fue un claro fallo de la zaga visitante, en una de las muchas concesiones que hizo a lo largo del encuentro. Ese tanto respondía a las buenas sensaciones que dejó de inicio el Estradense, presionando muy bien la salida de balón del Alondras. Los visitantes pudieron sin embargo colocar la igualada en la que fue su mejor ocasión del partido, pero Luismi remató fuera un centro cuando tenía todo a favor para marcar.

Poco después llegaría el primer penalti de la tarde, por un claro derribo de Aitor a Gerard. Pedrosa lo lanzó pero Pereiro adivinó su intención. Los del Morrazo estuvieron a punto de hacer pagar este fallo en la jugada siguiente con un mano a mano de Martín con Isra que ganó el meta local.

Quedaban todavía 30 minutos por jugar de la primera parte pero a partir de ahí el partido se torció y lo hizo al mismo ritmo que el colegiado iba ganando protagonismo. Hubo protestas, lesiones y muchas, muchas amarillas. El Estradense acabó la primera parte con seis, una cantidad sin explicación en un choque sin grandes entradas. Esas acciones llevaron el nerviosismo a la grada del Novo Municipal, que comenzó a desquitarse con el árbitro y sus asistentes.

En la segunda parte, el colegiado bajó el ritmo de faltas y tarjetas y el fútbol volvió a ser protagonista. Y con él, llegó el salto definitivo de un Estradense que no encontró rival. El Alondras decidió dar un paso al frente con el balón y lo pagó caro. Los rojillos fueron capaces de mantener su presión hasta el pitido final y eso les permitió hacer mucho daño a la contra.

Pedrosa anotó su primer tanto de la tarde en el minuto 54tras un robo de balón que le permitió plantarse solo ante el meta rival. Tras regatearlo marcó desde posición escorada. El Alondras estiró todavía más sus líneas, probando en dos ocasiones a un Isra muy seguro durante todo el encuentro. No falló sin embargo Pedrosa en el minuto 64 tras un robo de balón de Miguel sobre Ube que el delantero aprovechó con un disparo desde la frontal.

Con e l 3-0 en el marcador, el Estradense decidió mover el banquillo, dando entrada a Ángel, que regresaba tras un año de lesión. El lateral pudo estrenarse con gol, pero su disparo terminó golpeando en el palo.

Raúl también tuvo su oportunidad tras una buena acción de un activo Delgado. El extremo terminaría anotando el cuarto tanto del encuentro, ya en el tiempo descuento, gracias a un penalti forzado por Óscar.