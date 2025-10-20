El Coruxo toma aire ante la Sarriana

1 SARRIANA: Fernando, Piay (Freire, minuto 69), Maxi, Nacho, Berardozzi, Ju (Arona, minuto 46), Maycon, William, Villaverde (Vilán, minuto 77), Millán y Boedo (Iago Díaz, minuto 63). 2 CORUXO: Esteban, Borja, Roque, Álvaro, Xavi Cidre, Sergio (Hugo Losada, minuto 58), Añón (Rosas, minuto 85), Nacho (Fonterigo, minuto 72), Xavi Sola, Gandarillas (Alonso, minuto 85) y Javi González (Rares, 58). GOLES: 0-1, minuto 34: Xavi Sola. 1-1, minuto 36: Villaverde. 1-2, minuto 45: Gandarillas.

El Coruxo consigue una victoria muy sufrida en A Ribela y vuelve a sumar una victoria, cuatro partidos después. Una primera parte donde estuvieron todos los goles y fue más espectacular. Tras el descanso, el conjunto vigués aguantó bien el resultado, con sufrimiento, pero con mucha energía grupal. Este resultado les saca del descenso y les sitúa justo detrás del Sarriana, con ocho puntos. El conjunto local se queda con nueve puntos, justo por delante del Coruxo en la novena posición de la clasificación.

El Coruxo visitaba el estadio de A Ribela, situado en Sarria, con el objetivo de volver a la senda de la victoria, tras cuatro partidos sin hacerlo. Dos derrotas ante el Bergantños y la Gimnástica Segoviana y un empate ante el Real Oviedo Vetusta. Una posible cosecha de los tres puntos les haría salir del descenso momentáneamente a falta de los partidos y resultados de sus adversarios.

Por otro lado, tendrían delante al Sarriana. Un conjunto que todavía no había perdido en casa en dos partidos que había jugado. Es decir, sería un choque muy complicado, sabiendo que fuera de casa cuesta más y que el conjunto local se hace muy fuerte en A Ribela.

La primera parte empezaría con unos muy buenos minutos por parte del Coruxo. La posesión de balón era totalmente del conjunto vigués. Sin embargo, no tenía mucha velocidad de balón porque la lluvia apretaba con mucha fuerza sobre el terreno de juego y las condiciones empeoraban por momentos.

A partir del minuto 15, el Sarriana subió la intensidad y la lucha en el centro del campo era titánica. Además, con el agua que estaba cayendo, lo hacía espectacular. A pesar de la dificultad, el Coruxo lo intentaba en ataque, pero sin éxito. Sin embargo, la primera gran ocasión que tendría el partido, sería por parte del Sarriana. Una buena jugada de Millán, pero que terminaría en saque de esquina a favor de los locales.

Se llegaba al minuto 34 y el Coruxo se adelantaba en el marcador, gracias a un gol de Xavi Sola. Un tanto que empezaba a merecer el conjunto vigués. En los últimos minutos, estaba dominado la mayoría de aspectos del juego y terminó llegando el primer tanto.

Sin embargo, la alegría para el Coruxo le duraría muy poco. Tan solo dos minutos después del tanto visitante, el Sarriana anotaría el gol del empate. El protagonista de la igualdad sería Villaverde, en el minuto 36 de encuentro. La jugada de la diana sería muy buena y terminaría con un disparo imparable para Esteban.

El partido entraba en una situación de locura: dos goles en tan solo dos minutos, pero todavía quedaba un gol más para subir en el marcador antes de llegar al descanso.

El Coruxo se volvía a adelantar en el marcador. Esta vez, sería obra de Gandarillas, justoa antes de irse al túnel de vestuarios. Un tanto psicológico que dejó muy tocado al Sarriana, el cual ya se veía con empate a uno para el inicio de la segunda parte.

La segunda parte del partido empezaba con un cambio en las filas del Sarriana: se marchaba Ju y entraba Arona en su lugar. Seguidamente, los dos equipos salieron en busca del gol. Muy ofensivos. Por un lado, el combinado local, para empatar el partido. Y por otro, el Coruxo con el objetivo de poner tierra de por medio y estar con más tranquilidad.

La primera ocasión de la segunda parte la tendría el Sarriana. Sería obra de William con un remate de cabeza, pero Esteban intervenía muy bien y realizaba una buena parada. El derbi gallego estaba dejando un muy buen fútbol en el terreno de juego y de momento se lo llevaba el conjunto vigués.

El encuentro terminó con un 1-2 reflejado en el marcador de A Ribela. El Coruxo no le perdió la cara al choque en ningún instante y el Sarriano lo intentó hasta el final. Los tres puntos se marchan para la ciudad de Vigo y el primer derbi gallego entre los dos equipos se lo lleva el Coruxo.