El Choco impone su pegada para seguir su buena racha

El Choco sumó su cuarta jornada sin conocer la derrota ante un Alertanavia que, por el contrario, encadenó su quinto partido sin ganar. Todo ello en un choque de los que suelen gustar más a los aficionados que a los técnicos, con contínuas llegadas a las áreas e incontables ocasiones de gol para ambos conjuntos.

En ese intercambio de golpes, los redondelanos salieron victoriosos al imponer su mayor pegadas. De hecho, los visitantes abrieron brecha en el marcador en dos acciones casi consecutivas al cuarto de hora del partido. Rosen aprovechó un rapido contragolpe para lograr el 0-1 y casi a continuación fue Graña el que firmaba el 0-2 en una jugada casi idéntica.

A la media hora, el Alertanavia conseguía engancharse de nuevo al partido, al acortar distancias David al rematar en dos tiempos un centro desde la izquierda.

Sin más goles a pesar de que ambos equipos gozaron de ocasiones para ello, se llegó al descanso.

El Choco regresó al encuentro más fino que su rival y aumentó su renta primero por medio de Lucas Chans y poco después al lograr Rosen el 1-4.

Ambos conjuntos tuvieron aún al menos dos ocasiones claras cada uno para haber movido más un marcador que ya no registró cambios.