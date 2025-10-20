El Céltiga hace pronto los deberes en el derbi

El Céltiga se llevó el derbi de Burgáns frente al Juventud de Cambados gracias a un solitario tanto de Sobrido en los primeros compases. El conjunto de A Illa aprovechó su único acierto de cara a portería para sumar tres puntos muy valiosos en un partido igualado, intenso y con una segunda parte de claro dominio local.

El duelo comenzó con ritmo y con un Céltiga muy enchufado. A los cinco minutos, un pase largo de Arnosi permitió a Sobrido plantarse ante el portero David Conde, al que batió con una sutil vaselina en medio de una indecisión defensiva. El tanto dio tranquilidad a los visitantes, que durante buena parte del primer acto supieron mantener el control del juego. Todo ello en una mañana de mucho viento y lluvia que obligaba a especular lo menos posible con el balón.

Los locales trataron de reaccionar con llegadas por la izquierda de Noel y Dieguito, pero sin remates claros. Antes del descanso, una falta lejana del propio Dieguito obligó al meta Antón a intervenir con una buena parada junto al poste, mientras que el Céltiga respondía con una transición rápida culminada por Munín, cuyo disparo se marchó por encima del travesaño.

La segunda parte cambió el guion. El conjunto cambadés salió decidido a buscar el empate, empujando al Céltiga hacia su área y colgando numerosos balones en busca de Tiko y Nico, que ingresó desde el banquillo y aportó frescura al ataque. Gregor probó fortuna con un disparo lejano y Anxo Martínez filtró un excelente pase al espacio que a punto estuvo de aprovechar Nico, pero la defensa visitante, con Martín Sánchez providencial, evitó el tanto.

El Céltiga, consciente del empuje local, reforzó su retaguardia con una línea de cinco en los minutos finales para conservar la ventaja para terminar llevándose tres puntos de territorio vecino.

Ficha del partido:

0-1

J. Cambados - Céltiga

J. CAMBADOS: David Conde, Alex Fernández (Brais Parada, min. 62), Hugo Táboas (Fran, min. 62), Alberto Lago, Tavares, André (Rodri, min. 72), Anxo Martínez, Dieguito (Gregor, min. 62), Noel, Diego Iglesias y Tiko (Nico, min. 72).

CÉLTIGA: Antón, Santi Figueroa, Arnoia, Rubi Casás, Dani Prada (Álex Rodríguez, min. 64), Oscar Iglesias, Julio Rey, Marcelo Munín (Nico, min. 53), Marcos Blanco (Adrián Rodríguez, min. 74), Anxo (Martín Sánchez, min, 74) y Sobrido (Pedro Delgado, min. 64).

GOLES: 0-1, min. 5: Sobrido.