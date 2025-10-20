Fútbol sala-Segunda División Femenina
El Bembrive goleó al colista
El Ourense Ontime llegó a empatar 1-1 antes de que el cuadro vigués sentenciase
El Bembrive goleó al colista en el minuto final, sumó una victoria como era de obligado cumplimiento y ya es quinto a tres puntos del líder, el Rodiles, que pinchó en Vilalba (2-2). Las viguesas, además, se sitúan a solo dos puntos del podio.
Hasta ahí todo lo bueno que deparó la jornada para el equipo que dirige Gael Madarnas. Porque para llegar a ese final primero se pasó por una anodina (y aburrida) primera parte, en la que el quinteto verde jugó tan acelerado como el joven filial rival -el beneficio fue para las visitantes-, recibiendo excesivas ocasiones de gol de las ourensanas, bien resueltas por la portera viguesa (Marina ocupó la portería en lugar de Arruti).
Un golpeo de “Lutxi” desde la izquierda acabó en “Café” para que la colombiana, con pasmosa tranquilidad y calidad, amagase en el área, descolocase a portera y cierre y marcase el 1-0. Fue lo único maravilloso del primer tiempo, en el que Alba, Aitana y Daniela buscaron el empate.
Un simple susto
Éste llegó al minuto de juego de la segunda mitad por el flanco derecho del ataque visitante. Punterazo raso, duro pero lejano… y Marina no acertaba ni a tirarse ni a despejar con el pie. Otro error vigués penalizado con un gol en contra para desesperación, más que lógica, de su entrenador. Pero de ahí no pasó el susto a mayores. Mar recuperaba de cabeza en mitad de pista, el balón era controlado por “Café” en la banda izquierda, cambiándolo a la llegada de “Luca” por la derecha para que ésta asistiera a Mar en el área (2-1). Al momento, otra recuperación de la “3” viguesa acababa en carrera y en perfecta definición para el 3-1. Trabajo hecho.
Sí hubo más, porque Mar se iba para buscar el hat-trick y fue agarrada y un error de Jessi Lores en ataque concedió un fabulosa galopada de Daniela, que lo hizo todo bien -velocidad, control y regate- salvo el remate final. Luego, el Ourense intentó acercarse con portera jugadora en ataque de cinco y acabó masacrado en el minuto final: “Lutxi” picó el balón ante la salida de la portera para el 4-1. Y María, desde su área, firmó la manita tras caerle un rebote de una clarísima ocasión ourensana.
Gael Madarnas y sus jugadoras cerrarán octubre en Bertamiráns frente al FC Meigas, a la espera de un duro noviembre.
5. Bembrive FS (1+4): Marina Groba; María González (1), Jessi Motato “Café” (1), Jessi Lores, Mar Fernández (2) -cinco inicial-, “Lutxi” González (1), Lucía Casal “Luca”, Antía Boullosa, Laura Centeno, Lucía Osorio y Paola Otero.
1. Ourense Ontime (0+1): Candela Nieto; Uxía Pascual, Alba González, Carla Martínez (1), Daniela Rodríguez -cinco inicial-, Aitana Lago, Thalía Bolaño, Lara Nieto y Alba Valiñas.
Árbitros: Adrián Buján y Daniel Dacal (Delegación de Vigo). Amarillas a las visitantes Thalía y Alba.
Goles: 1-0 (min. 12), “Café”. 1-1 (min. 21), Carla. 2-1 (min. 25), Mar. 3-1 (min. 25), Mar. 4-1 (min. 40), “Lutxi”. 5-1 (min. 40), María.
Incidencias: Polideportivo municipal Vicente Álvarez de Bembrive. Quinta jornada de Segunda División, grupo 1.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa