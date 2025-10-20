El Bembrive goleó al colista en el minuto final, sumó una victoria como era de obligado cumplimiento y ya es quinto a tres puntos del líder, el Rodiles, que pinchó en Vilalba (2-2). Las viguesas, además, se sitúan a solo dos puntos del podio.

Hasta ahí todo lo bueno que deparó la jornada para el equipo que dirige Gael Madarnas. Porque para llegar a ese final primero se pasó por una anodina (y aburrida) primera parte, en la que el quinteto verde jugó tan acelerado como el joven filial rival -el beneficio fue para las visitantes-, recibiendo excesivas ocasiones de gol de las ourensanas, bien resueltas por la portera viguesa (Marina ocupó la portería en lugar de Arruti).

Un golpeo de “Lutxi” desde la izquierda acabó en “Café” para que la colombiana, con pasmosa tranquilidad y calidad, amagase en el área, descolocase a portera y cierre y marcase el 1-0. Fue lo único maravilloso del primer tiempo, en el que Alba, Aitana y Daniela buscaron el empate.

Un simple susto

Éste llegó al minuto de juego de la segunda mitad por el flanco derecho del ataque visitante. Punterazo raso, duro pero lejano… y Marina no acertaba ni a tirarse ni a despejar con el pie. Otro error vigués penalizado con un gol en contra para desesperación, más que lógica, de su entrenador. Pero de ahí no pasó el susto a mayores. Mar recuperaba de cabeza en mitad de pista, el balón era controlado por “Café” en la banda izquierda, cambiándolo a la llegada de “Luca” por la derecha para que ésta asistiera a Mar en el área (2-1). Al momento, otra recuperación de la “3” viguesa acababa en carrera y en perfecta definición para el 3-1. Trabajo hecho.

Sí hubo más, porque Mar se iba para buscar el hat-trick y fue agarrada y un error de Jessi Lores en ataque concedió un fabulosa galopada de Daniela, que lo hizo todo bien -velocidad, control y regate- salvo el remate final. Luego, el Ourense intentó acercarse con portera jugadora en ataque de cinco y acabó masacrado en el minuto final: “Lutxi” picó el balón ante la salida de la portera para el 4-1. Y María, desde su área, firmó la manita tras caerle un rebote de una clarísima ocasión ourensana.

Gael Madarnas y sus jugadoras cerrarán octubre en Bertamiráns frente al FC Meigas, a la espera de un duro noviembre.