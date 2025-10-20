El Bayern se escapa tras llevarse el duelo con el Dortmund

El Bayern se impuso por 2-1 al Borussia Dortmund con goles de Harry Kane y Michael Olise, con lo que el cuadro bávaro tiene ahora siete puntos de ventaja sobre su principal rival y cinco sobre el RB Leipzig, que es ahora su más inmediato perseguidor.

Con Kane, sin embargo, de momento importa poco donde juegue porque siempre marca y por momentos parece estar en todas partes. El Bayern abrió el marcador con un gol del inglés: un remate de cabeza en el minuto 22 a saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la izquierda. Antes del descanso pudo llegar el segundo gol del Bayern. La mejor ocasión fue un remate de Olise en el 36 que pegó en el poste. Para el Dortmund, la mejor noticia es que podía irse al vestuario con un solo gol de desventaja.

Aunque el Bayern había tenido llegadas aisladas en la segunda parte, el desarrollo del partido apuntaba a que el Dortmund podía lograr el empata. Sin embargo, en el minuto llegó el segundo gol bávaro, marcado por Olise al robarle la pelota a Jobe Bellingham. Sin embargo, el partido volvió a abrirse cuando en el 84 Julian Brandt, que llevaba sólo 40 segundos en el campo, marcó el descuento para el Dortmund en su primer contacto de balón a centro de Ryerson.